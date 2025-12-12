Espana agencias

Funcas mantiene su previsión de inflación media para 2026 en el 2,4 %

Guardar

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) mantiene sin cambios su previsión de inflación media para 2026 en el 2,4 % y eleva una décima la de la tasa subyacente (sin energía ni alimentos frescos), hasta el 2,4 %.

Respecto a la tasa de inflación de diciembre de este año, la sube una décima, hasta el 2,9 %, según ha indicado Funcas en un comunicado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado este viernes que la inflación se situó en noviembre en el 3 %.

Los datos en el escenario central de previsiones de Funcas parten de la hipótesis de que el crudo se situará en el entorno de los 65 dólares para todo el periodo de previsión, mientras que los futuros del Mibgas se mantienen en niveles también relativamente bajos.

En un escenario alternativo, en el que el crudo se elevara hasta los 75 dólares, las tasas medias anuales para 2026 serían del 3,1 % y del 2,7 % en la inflación general y subyacente, respectivamente, mientras que, si dicha materia prima rebajase su precio hasta los 56 dólares, las tasas medias anuales del próximo año serían del 1,8 % la general y del 2 % la subyacente. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

Tras la detención de Leire Díez por presuntos delitos relacionados con contratos públicos, Vox insiste en que el PP promueva una moción contra Pedro Sánchez, aludiendo a una supuesta falta de integridad en el Ejecutivo socialista

Vox tilda al PSOE de

Montero afirma "tolerancia cero" del PSOE con casos como los de Salazar y Tomé mientras apunta la "hipocresía" del PP

La titular de Hacienda subraya la actuación inmediata de los socialistas frente a denuncias internas por violencia de género, señala al Partido Popular por falta de medidas similares y cuestiona la respuesta de Moreno ante recientes escándalos

Montero afirma "tolerancia cero" del

Catarroja (Valencia) condena el asesinato machista de su vecina y revisará sus protocolos

Infobae

La jueza de la dana cita como testigos a varios directivos de Transportes por la afección a trenes durante la ríada

Diversos responsables de Infraestructuras, FGV y seguridad deberán responder solicitudes judiciales sobre cortes en Metrovalencia, fallos eléctricos y riesgos ocurridos durante las lluvias extremas del 29 de octubre, según apuntes del sindicato y documentos oficiales

La jueza de la dana

Tomé dimitirá como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos en el PSdeG tras las denuncias por acoso

La salida de José Tomé, precipitada por acusaciones de actitudes sexistas reveladas en un programa televisivo, provoca una crisis en el Partido Socialista gallego mientras se aguarda su decisión respecto a la alcaldía de Monforte

Tomé dimitirá como presidente de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el momento de

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

ECONOMÍA

Aumentan los restaurantes que cobran

Aumentan los restaurantes que cobran por cancelar las reservas o no acudir: “El castigo puede superar los 100 € o el precio del menú”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Reducción de jornada, empleo público e igualdad salarial: las propuestas económicas de Unidas por Extremadura para las elecciones del 21D

Qué es la estafa del ‘doble disparo’, por la que puedes perder mucho dinero en una pequeña transferencia

Este es el precio de la luz en España para este sábado

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo