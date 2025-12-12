Funcas mantiene su previsión de inflación media para 2026 en el 2,4 %

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) mantiene sin cambios su previsión de inflación media para 2026 en el 2,4 % y eleva una décima la de la tasa subyacente (sin energía ni alimentos frescos), hasta el 2,4 %.

Respecto a la tasa de inflación de diciembre de este año, la sube una décima, hasta el 2,9 %, según ha indicado Funcas en un comunicado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado este viernes que la inflación se situó en noviembre en el 3 %.

Los datos en el escenario central de previsiones de Funcas parten de la hipótesis de que el crudo se situará en el entorno de los 65 dólares para todo el periodo de previsión, mientras que los futuros del Mibgas se mantienen en niveles también relativamente bajos.

En un escenario alternativo, en el que el crudo se elevara hasta los 75 dólares, las tasas medias anuales para 2026 serían del 3,1 % y del 2,7 % en la inflación general y subyacente, respectivamente, mientras que, si dicha materia prima rebajase su precio hasta los 56 dólares, las tasas medias anuales del próximo año serían del 1,8 % la general y del 2 % la subyacente. EFECOM