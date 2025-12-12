El PP fuerza la salida del alcalde de Algeciras como senador 'popular' tras una denuncia por acoso y malversación

El PP ha decidido que el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, deje de formar parte del Grupo Popular en el Senado después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

José Ignacio Landaluce lleva siendo senador 'popular' desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador o renuncia a él.

El propio alcalde de Algeciras anunció esta semana su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

En una nota, Landaluce precisó que renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP ha forzado la marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.

En cualquier caso, el alcalde de Algeciras sigue denunciando que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".