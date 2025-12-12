El debate electoral escenifica el enfrentamiento entre PP y Vox y no aclara pactos

Mérida, 12 dic (EFE).- El debate electoral que ha emitido este jueves Canal Extremadura Televisión ha servido para escenificar una vez más el enfrentamiento que mantienen PP y Vox durante la precampaña y la campaña, y no ha aclarado la política de pactos tras el 21D si ninguna formación consigue la mayoría absoluta.

En el programa, que ha durado alrededor de dos horas y media, han participado los representantes de las diez candidaturas que se presentan por las dos provincias.

En la recta final del debate, en el bloque de 'Retos de futuro', el moderador, Manu Pérez, ha lanzado la pregunta de los pactos postelectorales, sin respuesta por parte de los candidatos de las cuatro fuerzas parlamentarias (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura).

Antes de este bloque, en el que los candidatos se han lanzado más reproches, al ser el único en el que se podían interrumpir, la candidata del PP, María Guardiola, y el del Vox, Óscar Fernández Calle, han confirmado las desavenencias que vienen mostrando las últimas semanas.

Guardiola ha acusado a Vox de formar una "pinza" con el PSOE en la Asamblea de Extremadura, donde han votado juntos 91 veces, y Fernández Calle ha cifrado en 87 las veces que populares y socialistas han ido de la mano.

En este bloque ha aflorado con intensidad el asunto del procesamiento del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

Gallardo se ha presentado como víctima de una "denuncia falsa" de las derechas y ha asegurado que cuanto todo se aclare Guardiola le tendrá que pedir disculpas y dimitir.

El candidato de Vox ha subrayado que era una "vergüenza" compartir el plató con Gallardo, imputado por graves delitos de corrupción, y Guardiola ha recordado que el socialista "irá de la mano" al banquillo con el hermano de Pedro Sánchez.

Guardiola, que ha considerado que estaba sentada entre "dos populismos", de izquierda y de derecha, que solo viven de "odio" y de la "confrontación", ha asegurado que Vox le está haciendo el juego a un "imputado".

Y que Pedro Sánchez "es el tapado de Vox" y que, si no fuera su "muletilla", "el sanchismo se abría acabado".

En dos momentos del debate, el candidato socialista ha mostrado una foto de Guardiola con el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ex del PP, condenado por maltratar a su mujer, para criticar sus políticas frente a la violencia machista.

La candidata de Unidas, Irene de Miguel, ha considerado que las políticas de igualdad de Guardiola son de "quita y pon" por su pacto de gobierno con Vox.

De Miguel, además, ha denunciado que el adelanto electoral viene marcado desde Madrid y que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, han convertido a Extremadura en un "tablero de ajedrez" de sus intereses.

De Miguel ha preguntado a Guardiola si va a dimitir en caso de no alcanzar la mayoría absoluta, a lo que no ha respondido la candidata del PP.

Fernández Calle ha presentado a Vox como la única alternativa frente al bipartidismo, y la "corrupción" del PSOE y la "estafa" del PP, que "robó" el cambio en Extremadura.

Gallardo ha denunciado la política de recortes de Guardiola y ha recordado que "mintió", ya que al final "tragó con Vox" para ser investida presidenta.

La candidata del PP ha expuesto los logros de su gobierno, con los mejores datos de empleo de la historia, un discurso "triunfalista" que ha denunciado el candidato de Vox. "Extremadura parece Suiza".

En el debate también han participado Raúl González (Juntos Por Extremadura), Ignacio Segura (Cs), Juan Viera (Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo/UED-SyT), Gerardo Rubio (Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura), Luis Blanco (Por un Mundo más Justo) y Javier Luna (PACMA). EFE

(texto) (foto) (vídeo)