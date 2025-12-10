La AN se corrige y absuelve a Villarejo de los trabajos para Repsol y La Caixa por prescripción de los delitos

Las defensas de José Manuel Villarejo y Rafael Redondo argumentaron que la acción judicial en su contra se había interpuesto cuando los plazos legales de persecución penal ya se habían cumplido. Esta postura fue recogida por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que decidió anular las condenas contra ambos, al considerar prescritos los delitos vinculados al denominado proyecto Wine. La resolución judicial resultó en la exoneración de Villarejo, excomisario, y de su socio Redondo en el episodio que relacionaba sus actividades con los trabajos encargados por Repsol y Caixabank. Según informó Europa Press, esta decisión cerró uno de los capítulos judiciales más relevantes en la operación Tándem.

De acuerdo con Europa Press, la Sala de Apelación valoró los recursos interpuestos por las defensas y determinó que el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos hasta el inicio del proceso excedió los plazos previstos legalmente para el enjuiciamiento. A raíz de este criterio, los jueces optaron por absolver a los acusados respecto al proyecto Wine, cerrando de manera formal el procedimiento relacionado con la obtención de información perteneciente a Luis del Rivero, quien presidió Sacyr y que se consideraba víctima de una investigación particular a solicitud de las entidades mencionadas.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imposición de penas adicionales bajo el cargo de cohecho. Según publicó Europa Press, ese recurso fue rechazado por el tribunal, que no encontró razón suficiente para añadir condenas bajo esa figura delictiva, en virtud de la prescripción previamente admitida también por los jueces respecto a los delitos ya juzgados. Así, no se produjo la agravación de las responsabilidades penales por el delito de soborno.

Europa Press detalló que en la condena anterior de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Villarejo había recibido una pena de ocho años de prisión, mientras que Redondo, su socio, enfrentaba seis años, ambos responsabilizados del acceso y transmisión no autorizada de información con el fin de beneficiar a los clientes del encargo, en este caso Repsol y Caixabank. Sin embargo, tras la revisión procesal, el tribunal consideró que, debido a los plazos transcurridos, se extinguía la posibilidad de aplicar sanción alguna.

El proceso judicial del proyecto Wine se inscribía dentro de la macrocausa conocida como caso Tándem, una investigación de amplio alcance con diversas piezas separadas que implicaban a Villarejo y su red de colaboradores en actividades supuestamente irregulares para empresas e individuos privados. En el episodio del proyecto Wine, las pruebas se centraban en el seguimiento y la obtención de datos personales y societarios sobre Del Rivero, con el objetivo de ofrecer ventajas informativas a quienes encargaron el trabajo.

Europa Press consignó que la decisión de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tuvo como base la prescripción, es decir, la superación de los límites temporales para enjuiciar, de acuerdo con el marco normativo actual. Los magistrados hicieron énfasis en que la absolución respondía exclusivamente a esta circunstancia temporal y no a la negación de los hechos o la falta de pruebas contra los procesados. El fallo judicial elimina toda responsabilidad penal en este episodio particular, aunque deja abierta la posibilidad de que existan otras diligencias o piezas relacionadas dentro del caso Tándem que puedan mantenerse activas si los términos legales de esas investigaciones no han expirado.

Segúin indicó Europa Press, el desenlace del proyecto Wine implica el cierre definitivo de la vía penal respecto a la investigación sobre el antiguo presidente de Sacyr y las relaciones de Villarejo y Redondo con los encargos empresariales para acceder a información confidencial. Europa Press también puntualizó que la sentencia incorpora los planteamientos esgrimidos por las defensas de los acusados, que insistieron en que los hechos imputados ya habían sobrepasado los márgenes temporales para ser objeto de reproche penal y que, por tanto, no era posible mantener la condena previa.

La resolución judicial divulgada en los medios como Europa Press señala que, aunque la responsabilidad penal ha quedado extinguida para este episodio, otras cuestiones relativas a la operación Tándem permanecen abiertas o pendientes de resolverse judicialmente, según avancen las distintas piezas separadas. Las distintas actuaciones atribuidas a Villarejo y Redondo han sido objeto de diversas investigaciones, dependiendo de la naturaleza de cada encargo y la interpretación jurídica de sus hechos y posibles delitos.

Así, con la sentencia emitida por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, se puso fin a la responsabilidad legal en uno de los episodios más notorios de la operación Tándem, según reiteró Europa Press en su cobertura. El tribunal subrayó que la extinción de la acción penal obedece únicamente a la aplicación de la prescripción, con lo que no se cuestiona la existencia de los hechos investigados sino la imposibilidad de continuar el proceso por haber transcurrido el tiempo legalmente establecido para ello. Las partes implicadas, incluidas la Fiscalía Anticorrupción y las defensas, se mantienen a la expectativa de eventuales actuaciones judiciales respecto de otras partes del caso Tándem, conforme a lo reportado por Europa Press.