Espana agencias

El Congreso suspende de derechos a Ábalos tras confirmarse su procesamiento y no podrá votar desde la cárcel

Guardar

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles por unanimidad suspender de sus derechos parlamentarios al exministro Jose Luis Ábalos, una vez confirmado el auto de procesamiento, con lo que ya no podrá percibir retribuciones ni participar en votaciones hasta que se resuelva su situación.

Se aplica así el artículo 21 del Reglamento, que señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Tras la decisión del juez Leopoldo Puente de meter en prisión a Abalos, la Presidencia del Congreso remitió un oficio al Supremo para que certificase ese ingreso penitenciario, con el fin de poner en marcha la suspensión del diputado. En su respuesta, el Alto Tribunal confirmó que se había decretado "la prisión provisional comunicada y sin fianza" para Ábalos, pero también subrayó que el auto de procesamiento no era firme al estar recurrido en apelación por su defensa, cuya deliberación se programó para el pasado día 4.

Este miércoles la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor de procesar a Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 28 de noviembre junto con su exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

PEDÍA VOTAR DESDE SOTO DEL REAL

A los pocos minutos de conocerse esta decisión, el exministro anunciaba en su cuenta de 'X' que había solicitado que le dejasen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad".

Ábalos destacaba que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional, pero considera que su situación de prisión preventiva encajaría en este supuesto. De ahí su decisión de solicitar el voto telemático en tanto que sigue siendo diputado y mantiene todos sus "derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas".

Y a las horas, el Tribunal Supremo notificaba al Congreso el auto de procesamiento del exministro José Luis Ábalos, lo que llevaba a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, a convocar a la Mesa del Congreso al término del Pleno para aplicar el precepto reglamentario de suspensión.

ALEA JACTA EST

Esta suspensión de sus derechos supone que Ábalos no recibirá el abono con las percepciones económicas propias de la condición del diputado; se le dará de baja en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales; y se le detraerá la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto, al que está adscrito.

A la salida de la reunión de la Mesa, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha comentado "Alea jacta est" (La suerte está echada) cuando se le ha preguntado por la decisión del órgano rector del Congreso. "La mancha negra del sanchismo", ha señalado, por su parte, el vicepresidente segundo, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más Madrid pedirá a la Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y avanza que Sanidad también denunciará

La revelación de audios presuntamente dirigidos a anteponer beneficios económicos sobre criterios médicos en el Hospital de Torrejón ha intensificado el debate sobre la gestión privada en el sistema sanitario y ha impulsado peticiones de reformas y mayor fiscalización

Más Madrid pedirá a la

A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca

La acusación respalda su caso en múltiples informes médicos, evidencia forense y testimonios que describen daños psicológicos graves y permanentes en la joven, mientras la Fiscalía exige una condena ejemplar y compensación económica por los hechos denunciados

A juicio por violar a

Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

El tribunal revisa peritajes médicos, testimonios de allegados y sostiene un análisis exhaustivo sobre la vulnerabilidad de la denunciante, mientras la fiscalía pide quince años de cárcel y la defensa cuestiona la solidez de las pruebas

Infobae

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

La acción de fuerzas militares en el edificio de la UNRWA desató alarma por la seguridad de trabajadores humanitarios y beneficiarios, advirtiendo sobre riesgos en la provisión de alimentos, asistencia médica y educación para la población palestina en crisis

Infobae

Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

El estancamiento institucional y la falta de consensos nacionales agravan la emigración juvenil y ahondan la inseguridad social en Extremadura, mientras crecen las críticas hacia medidas que, según diversos colectivos, relegan los problemas de empleo y vivienda

Unidas advierte del "bloqueo político"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia autoriza a una

La Justicia autoriza a una madre a renovar el pasaporte de su hija ante la negativa del padre, que sospechaba de “un posible traslado” a Reino Unido

El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado mientras permanezca en prisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 diciembre

Bajar impuestos, fomentar la inversión y ayudas para autónomos: las propuestas económicas del PP ante las elecciones de Extremadura

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

DEPORTES

Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: Última hora de la Champions League, en vivo

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions