El Congreso prepara la retirada de voto y sueldo a Ábalos tras recibir confirmación del auto de procesamiento

La certificación del Tribunal Supremo, que avaló la firmeza del auto de procesamiento contra José Luis Ábalos y ratificó su prisión preventiva, llegó de manera oficial al Congreso y desencadenó la inmediata activación del protocolo de suspensión parlamentaria. Según detalló el medio, la notificación se produjo después de que la Sala de Apelación rechazó el recurso presentado por la defensa de Ábalos, consolidando el procedimiento automático de exclusión de todas las funciones y derechos inherentes a su escaño. Este proceso implica la retirada del voto, el salario y cualquier otra retribución asociada mientras permanezca abierta la causa penal y vigente la medida cautelar.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la medida adoptada por la Cámara Baja afecta no solo el ejercicio del voto y la participación en los debates, sino también la percepción económica y cualquier capacidad de deliberar o intervenir en los órganos parlamentarios. El artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que, una vez confirmada la privación de libertad y el procesamiento firme de un diputado, la suspensión se ejecuta de forma automática sin requerir votaciones ni debate adicionales. La institución legisla, así, bajo preceptos pautados que no dejan margen para interpretaciones o dilaciones.

La investigación judicial, a cargo del magistrado Leopoldo Puente, se centra en supuestas adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario durante la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19, indicaron desde el medio. Dentro del procedimiento, no solo figura Ábalos, sino también su exasesor ministerial Koldo García. El Tribunal Supremo consideró los indicios presentados y acordó la prisión preventiva sin opción de fianza para los implicados en la causa.

El medio explicó que tras recibir la documentación tramitada por el Supremo, la Cámara Baja comunicó oficialmente a la Presidencia y a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios el inicio de la suspensión. Esta comunicación incluyó el estado procesal del diputado y la obligatoriedad de apartarlo con efecto inmediato de sus funciones parlamentarias, lo que abarca desde la participación en comisiones hasta cualquier debate o actividad legislativa.

Ábalos trató de ejercitar su derecho al voto a distancia, apoyándose en el artículo 82.2 del Reglamento del Congreso, que regula el voto telemático en circunstancias excepcionales. Sin embargo, la normativa excluye expresamente esa posibilidad cuando ya se ha producido la suspensión total de derechos por prisión preventiva y procesamiento firme, hecho confirmado tanto por el propio medio como por el funcionamiento del Parlamento.

De acuerdo con el reporte del medio, la activación del procedimiento de suspensión no contempla debates internos, ya que el reglamento obliga a la Mesa del Congreso a proceder en cuanto la autoridad judicial acredita que concurren ambos requisitos: la prisión preventiva y el proceso penal firme. Esta medida afecta directamente las retribuciones económicas y elimina cualquier posibilidad de representación, intervención o voto durante el periodo de vigencia de la suspensión.

La restricción se mantendrá hasta que exista una resolución judicial definitiva, apuntó el medio. Si el proceso concluye con la absolución, la restitución de derechos resulta automática; en el supuesto de una condena, la exclusión de Ábalos del escaño y de cualquier función parlamentaria quedaría consolidada según lo dispuesto por la normativa y los órganos judiciales competentes.

El origen de este procedimiento, tal como remarcó el medio, se remonta a la notificación emitida por el Supremo que facultó a la Mesa del Congreso para activar el protocolo sin esperar pronunciamientos políticos adicionales. Tal medida se reserva exclusivamente para escenarios excepcionales, como la privación de libertad preventiva por acusaciones relacionadas con el desempeño de cargos públicos.

El medio insistió en que todo el proceso seguido por el Congreso se ha ceñido estrictamente al reglamento interno y a las instrucciones judiciales, sin integrar elementos ajenos ni permitir injerencias políticas. La suspensión de Ábalos continuará vigente mientras persista su situación de prisión preventiva, según marcan tanto la jurisprudencia existente como las normas del Legislativo. La restauración o pérdida definitiva de sus derechos dependerá del desenlace judicial del proceso en curso.