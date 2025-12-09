Una asociación de víctimas pide a la jueza de la dana que cite a Feijóo como testigo en la causa

Las discrepancias entre los listados oficiales de llamadas telefónicas y los argumentos expuestos por Alberto Núñez Feijóo acerca del flujo de información durante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en Valencia colocan en el centro del debate judicial la necesidad de clarificar el intercambio de avisos y la coordinación institucional durante la emergencia. Según consignó Europa Press, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O presentó al Juzgado de Catarroja una petición formal para que Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, declare personalmente como testigo. El objetivo principal es esclarecer el contenido, autenticidad y secuencia temporal de sus comunicaciones con Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, a raíz de las inundaciones que causaron la muerte de 230 personas en la provincia entre el 28 y el 31 de octubre de 2024.

Europa Press detalló que la organización de familiares fundamenta su reclamación en la aparente falta de coincidencia entre las pruebas telefónicas recopiladas hasta el momento y las afirmaciones públicas de Feijóo, quien sostuvo haber sido informado “en tiempo real” de la situación y del agravamiento del desastre. Como parte de las diligencias solicitadas, la asociación pide la validación y análisis de los registros audiovisuales de las declaraciones efectuadas por Feijóo el 31 de octubre desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), así como acceso al material videográfico original gestionado por RTVE Noticias. En ese acto, Feijóo manifestó haber recibido informes constantes de la gravedad de la situación por parte de Mazón, declaración cuya cronología y fidelidad buscan ser verificadas mediante cotejo de documentos y registros oficiales.

En el texto presentado al juzgado, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O señala la sede nacional del Partido Popular en Madrid como el lugar sugerido para la toma de declaración, a fin de facilitar la comparecencia del dirigente político. Según indicó Europa Press, la petición subraya la importancia de analizar tanto los canales formales como informales empleados durante la emergencia por los responsables públicos estatales y autonómicos, poniendo el foco en la correspondencia bidireccional y en la consistencia de la información trasladada.

El proceso de instrucción, bajo la responsabilidad del Juzgado de Catarroja, se enfoca en reconstruir los procedimientos desplegados por políticos y técnicos durante los momentos más críticos del desastre iniciado el 29 de octubre de 2024. Europa Press reportó que la investigación ha recabado ya declaraciones de personas cercanas al entorno de Mazón, con el propósito de contrastar la eficacia real de los protocolos institucionales y las alertas emitidas a la población. Sin embargo, los datos obtenidos hasta la fecha no han permitido certificar plenamente cómo y cuándo se desarrolló el circuito de avisos entre Mazón y Feijóo, ni si existieron errores o vacíos de coordinación que pudieran haber influido en la gestión del episodio y en su impacto.

La asociación parte de la premisa de que la reconstrucción de la secuencia de hechos solo resulta posible mediante el acceso integral a documentación audiovisual, testimonios directos y archivos comparativos de las comunicaciones institucionales. De acuerdo con Europa Press, la organización interpreta como necesario establecer el modo y oportunidad en que las autoridades adoptaron decisiones y gestionaron la circulación de información durante la DANA, para analizar si los sistemas de alarma activados respondieron con eficacia ante una situación que generó una emergencia generalizada.

El dossier aportado por las familias insiste en el valor de la transparencia en los procedimientos seguidos por los altos cargos políticos involucrados, incluyendo los correspondientes a Mazón y Feijóo. Europa Press remarcó que este enfoque busca dilucidar si los informes producidos y distribuidos por los responsables presentan fallos, omisiones, irregularidades o contradicciones que impidan depurar completamente las responsabilidades. La demanda también apunta a que las nuevas diligencias puedan esclarecer el funcionamiento interno de los canales y la pertinencia de los sistemas de notificación.

Mientras la instrucción sigue abierta, la comparecencia de Feijóo y el análisis del material audiovisual y telefónico requerido podrían modificar el curso de la causa, dependiendo de si surgen nuevos elementos que atribuyan responsabilidades a fallos en la comunicación o en la respuesta oficial. Según Europa Press, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O persigue con estas acciones clarificar los mecanismos utilizados para trasladar información y evaluar los posibles errores institucionales durante una situación de máxima gravedad para la sociedad valenciana.

La causa penal, cuyo sumario pone el énfasis en la verificación rigurosa de las decisiones y advertencias transmitidas por las autoridades, busca determinar si los procesos de alerta y coordinación entre dirigentes estatales y autonómicos cumplieron con los estándares exigibles o si, por el contrario, existieron deficiencias que amplificaron el alcance fatal de la catástrofe. La instrucción, según detalló Europa Press, no descarta la práctica de nuevas diligencias o la incorporación de otros responsables a la investigación, en función de los resultados derivados del análisis de los materiales e interrogatorios ya solicitados.