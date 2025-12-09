Espana agencias

Revisar el alquiler en 2026 tiene una subida de 1.735 euros pero en Baleares llega a 4.615

Guardar

Madrid, 9 dic (EFECOM).- Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación, una cantidad que en Baleares llega hasta 4.615 euros, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Si se suma también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027, el número de afectados roza los 2,7 millones de personas, teniendo en cuenta los datos recabados por dicho Ministerio a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida.

Para el conjunto de España, en un hogar con una renta mediana, se estima que la renovación del contrato de alquiler tendría un alza anual de 1.735 euros, tal y como avanzó el pasado 4 de diciembre el ministro del ramo Pablo Bustinduy, que apremió al PSOE para prorrogar los contratos de alquiler que van a expirar a lo largo de 2026 de forma prioritaria y urgente.

El impacto de estas renovaciones sería mayor en Baleares (4.615 euros), que lidera la clasificación seguida de la Comunidad Valenciana (2.686 euros); Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros).

Por encima de los 1.000 euros también están Cantabria (1.969 euros); Andalucía (1.952 euros); La Rioja (1.408 euros); Castilla-La Mancha (1.131 euros); Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros).

Se excluye de los cálculos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80 % de su población, así como al País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.

Por comunidades, el mayor número de contratos a expirar, y por ello de afectados, se da en Madrid (145.881 contratos y 404.090 personas); Cataluña (112.728 alquileres y 300.984 afectados); Andalucía (85.491 contratos y 213.728 personas); y Comunidad Valenciana (62.523 alquileres y 155.057 afectados), según los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Según Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio del alquiler se ha encarecido un 34,3 % de media y arrendar un piso de 80 m2 ha pasado a costar unos 1.160 euros/mes, 300 euros más.

Además, el 36,42 % de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30 % de la renta al pago y más de 2,5 millones de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera.

En este contexto, Sumar insiste en una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC para proteger a los inquilinos de la escalada de los precios del alquiler mientras siguen a la espera de una respuesta de sus socios del PSOE. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP y Vox llevan al Parlamento iniciativas para frenar contratos con Huawei y proveedores chinos que creen de alto riesgo

La creación de una agencia estatal especializada gana apoyo en el Congreso mientras se intensifica el debate sobre el acceso de compañías extranjeras a datos sensibles, aumentando la presión por cambios legales para reforzar la protección digital y la soberanía de los sistemas públicos

PP y Vox llevan al

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Tezanos niega instrucciones de Moncloa

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

Juzgan a un hombre por

Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía

El Gobierno central plantea que la administración gallega cubra la mitad de los sueldos y gastos de la unidad policial especializada, en medio de negociaciones tensas sobre competencias y financiación que amenazan la protección de las víctimas en la región

Interior insiste en que Galicia

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

Fuentes consultadas por Europa Press revelan temor en sectores próximos a la cúpula socialista a una crisis de confianza sin precedentes si la ejecutiva no aporta respuestas rápidas y transparentes sobre los hechos vinculados con el exdirigente Francisco Salazar

Cargos del PSOE urgen a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”