El Gobierno evita pronunciarse sobre la sentencia contra el fiscal general hasta conocer el contenido de la misma

El cruce entre el fallo del Tribunal Supremo acerca de la gestión del fiscal general saliente, Álvaro García Ortiz, y el nombramiento de Teresa Peramato como nueva titular de la Fiscalía General del Estado se produjo simultáneamente con la habitual comparecencia ministerial, ocasionando una importante presión informativa y política sobre el Ejecutivo. La Vanguardia detalló que este solapamiento de acontecimientos llevó al Gobierno a adoptar una postura cautelosa y a posponer cualquier valoración pública sobre la sentencia judicial hasta poder estudiar en detalle todos sus elementos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, informó que la cercanía temporal entre la divulgación del fallo del Supremo y la comparecencia del Ejecutivo imposibilitó ofrecer una evaluación inmediata. Según consignó La Vanguardia, Alegría subrayó la necesidad de limitarse a la prudencia mientras los órganos competentes del Gobierno no dispusieran de un análisis completo del texto judicial, indicando que “lo adecuado es estudiarla para hacer una valoración oportuna”. El Ejecutivo optó por evitar expresiones adelantadas o interpretaciones hasta que el equipo jurídico pueda revisar a fondo tanto los aspectos jurídicos como administrativos del fallo.

Según publicó La Vanguardia, la sustitución en la jefatura del Ministerio Público ya se había formalizado con el nombramiento de Teresa Peramato, proceso respaldado por la aprobación del Consejo General del Poder Judicial y tras el trámite de comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso. En esta coyuntura, el Ejecutivo tuvo que responder a la intensificación de las preguntas y expectativas mediáticas en torno a la resolución del Tribunal Supremo y la nueva titularidad de la Fiscalía. La portavoz reiteró en diversas ocasiones, de acuerdo con el medio, que la única posición posible del Gobierno en ese momento era la espera activa hasta contar con toda la información jurídica relevante.

La Vanguardia señaló que la estrategia siguió la política gubernamental de respeto institucional hacia la autonomía de los jueces y hacia los tiempos formales establecidos por la normativa. La portavoz Alegría insistió en que la reacción solo vendrá tras la “revisión detallada del documento judicial” por los órganos técnicos correspondientes, y que ninguna declaración oficial debería emitirse antes de ese proceso. Esta línea de actuación evidencia el propósito de preservar la integridad institucional y fortalecer la separación entre poderes mientras se aguarda el cierre de los procedimientos pendientes.

El diario apuntó que tanto el relevo en la Fiscalía General del Estado como la repercusión de la resolución del Tribunal Supremo centraron la atención de la opinión pública, multiplicando las solicitudes de explicaciones al Ejecutivo. La administración central, conforme relató La Vanguardia, evitó cualquier adelanto interpretativo que pudiera influir o interferir en la autonomía judicial, el desarrollo del proceso institucional de transición o en la valoración final del caso. Por este motivo, el Ejecutivo reiteró que solo un análisis minucioso, con base en la legalidad y los plazos formales, habilitará una respuesta definitiva en los canales oficiales.

El medio subrayó que la prudencia institucional resultó prioritaria ante un fallo judicial inesperado y de alto impacto en la estructura de la Fiscalía General del Estado. Según Alegría, únicamente “tras la revisión detallada del documento judicial” los órganos administrativos y jurídicos pertinentes emitirán una valoración formal. De este modo, la portavoz enfrentó la elevada expectativa mediática reforzando el compromiso del Gobierno con la imparcialidad y la preservación de la legalidad.

Las implicancias de una decisión judicial sobre el titular saliente del Ministerio Público en plena transición de poderes acentuaron la importancia de mantener la discreción institucional y ajustarse estrictamente a la legalidad, de acuerdo con la cobertura de La Vanguardia. El Ejecutivo se comprometió a preservar los cauces legales y la estabilidad del sistema, priorizando una respuesta fundamentada y técnica sobre las actuaciones del Supremo.

Por último, el compromiso del Gobierno, según reiteró la portavoz Alegría citada por La Vanguardia, reside en comunicar una postura sustentada y ser comunicada oportunamente una vez que el fallo haya sido analizado integralmente. Mientras tanto, las declaraciones oficiales remarcaron el respeto institucional y la prioridad por la autonomía de la Fiscalía General del Estado ante una resolución judicial relevante y mediática.