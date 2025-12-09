Espana agencias

Ayuso censura que se le intente utilizar para "debilitar y eclipsar" a Feijóo e insiste en que su sitio está en Madrid

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes que se le intente utilizar para "debilitar y eclipsar" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha insistido en que su sitio está en la Comunidad de Madrid "al servicio de España".

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde la que será la nueva estación de Comillas, tras ser preguntado por una encuesta de 40DB para la 'Cadena Ser' y 'El País' que la consolida como la líder favorita para los votantes de la derecha en España.

La presidenta relaciona este asunto con un intento de "eclipsar al presidente" de su partido y cree que esta es "la estrategia de La Moncloa". "Intenta siempre, en todo momento, utilizarme a mí y especialmente también a la Comunidad de Madrid para debilitar al líder del Partido Popular. Y eso es lo que creo que pasa con todo esto", ha valorado.

ALMEIDA: "MI COMPROMISO ES CON MADRID Y LOS MADRILEÑOS"

Sobre este asunto también se ha manifestado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha valorado positivamente la puntuación otorgada al líder nacional del PP y a la presidenta madrileña y ha descartado cualquier "división" en el seno del PP.

"Aquí no hay ninguna división ni nadie está pensando en intereses particulares, todos pensamos en el interés general que supone sacar lo antes posible a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa", ha indicado desde la Casa de la Panadería tras visitar el mercadillo navideño de Plaza Mayor.

Sobre la encuesta, ha señalado que "lo que más interesa" es que "el 60% de los españoles pide elecciones". "Si el 60% de los españoles quiere elecciones en un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene presupuestos y que no tiene estabilidad, acosado por los escándalos de corrupción, ¿por qué no convoca elecciones? Simplemente porque las pierde,", ha afirmado.

Por último, preguntado por los medios por su posible futuro político, ha reiterado que su compromiso está "con Madrid y los madrileños".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montserrat (PPE) sobre las ministras socialistas ante el caso Salazar: "Como mujeres les avergüenza"

El Congreso intensifica la presión sobre el Ejecutivo y el PSOE tras las críticas por la gestión del caso Salazar, mientras aumenta la demanda de explicaciones públicas y la exigencia de reformas para garantizar protección y transparencia en el ámbito institucional

Montserrat (PPE) sobre las ministras

La Guardia Civil premia al director Agustín Díaz Yanes por su película sobre la lucha contra ETA

La Guardia Civil premia al

La Legión despide este lunes al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia

El contingente español que dirige la operación F-E SVK bajo mando de la OTAN fue entrenado intensamente en atención médica urgente, manejo de tecnología militar y maniobras conjuntas, consolidando el compromiso nacional con la seguridad colectiva europea y la modernización táctica

La Legión despide este lunes

La principal empresa del 'caso hidrocarburos' pide al juez que cite a los exjefes de gabinete de Maroto y Ribera

La principal empresa del 'caso

Bernabé afirma que el PP no cuenta con "ninguna clase de protocolo" por acoso machista y afea a Llorca sus "lecciones"

Bernabé afirma que el PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso critica que se utilice

Ayuso critica que se utilice su figura para “debilitar y eclipsar” a Feijóo e insiste que su sitio está en Madrid

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

Las 10 claves de la sentencia al Fiscal General: de su “responsabilidad” en la filtración a la falta de pruebas que defienden las juezas

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “Ya le podemos llamar el primer fiscal general del Estado delincuente”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 9 diciembre

Más de 1,5 millones de inquilinos se enfrentan a subidas medias de 1.735 euros en el alquiler por la revisión de contratos en 2026

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Consejo de Ministros aprueba la ayuda por impago para propietarios con inquilinos jóvenes o familias vulnerables

DEPORTES

El FC Barcelona, el Real

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”