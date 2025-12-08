Espana agencias

Nogueras (Junts): "Ante los incumplimientos del PSOE lo más útil es plantarse"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha referido a la ruptura de su formación con el Gobierno: "Ante los incumplimientos del PSOE lo más útil es plantarse", ha afirmado, y ha añadido que la decisión es clara y firme, textualmente.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia', recogida por Europa Press este lunes, ha asegurado que "quien no ha explicado qué decisión toma ante esta situación es el PSOE".

"Ojalá el problema de Junts sea que tenemos que explicar qué hacemos en un nuevo escenario si se aplica la amnistía, el catalán es lengua oficial en Europa, Cataluña tiene competencias de inmigración, se aprueba una ley contra la multirreincideincia y otra contra las ocupaciones", ha expuesto.

En este sentido, ha dicho que no son optimistas respecto a las decisiones que puedan tomar los socialistas. También se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana, acerca de los acuerdos con Junts: "Rompimos, porque tenemos motivos para hacerlo. Quizá los primeros días no se entendió, pero al final ha sido el mismo Sánchez quien ha dicho que incumplen".

PRESUPUESTOS

Preguntada por la aprobación de presupuestos para el año 2026, ha criticado que, a su parecer, el techo de gasto es el mismo que el año pasado: "No habrá presupuestos en el 2026 porque no se han pagado los del 2024, ni los del 2023, ni los del 2022", ha zanjado.

"Desde que gobierna el PSOE a Cataluña no llega la mitad del dinero presupuestado y en Madrid, en cambio, han llegado a pagar el doble", ha señalado.

Sobre la posibilidad de una moción de censura junto al PP, ha asegurado que "no hay nada" y dice que si hablan de los incumplimientos del PP con Cataluña podrían estar días enteros, textualmente.

LEY DE MULTIREINCIDENCIA

En referencia al pacto para desbloquear la ley contra la multirreincidencia ha explicado que "hay diferencia entre la negociación y la relación parlamentaria".

"La ley contra la multirreincidencia es de Junts. La presenta, la defiende y la batalla Junts y se desbloquea porque tomamos decisiones. Lo que hagan otros partidos y lo de la foto no tiene ninguna importancia", ha dicho sobre el apoyo del PP a esta medida.

RELACIÓN CON ERC

Nogueras ha dicho que mantienen relación con ERC a nivel parlamentario en las materias en las que coinciden, aunque ha lamentado que en la defensa del bloque catalán están más "solos" de lo que les gustaría.

"No nos dejaremos arrastrar por las críticas que nos dirigen la derecha y la izquierda catalana", ha sentenciado.

ALIANÇA CATALANA

Al respecto de los resultados arrojados por el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y el crecimiento de Aliança Catalana ha expresado que es "muy irresponsable alimentar los extremos pensando que perjudican a Junts".

"En el Congreso somos los únicos que nunca hemos salido a contestar una iniciativa de Vox. Nunca. Cuando decimos que estamos muy lejos de los extremos, no solo lo decimos, lo practicamos", ha defendido.

También se ha pronunciado sobre como hacer frente a los discursos de estas formaciones: "La mejor manera de confrontar a estos extremos es defendiendo tu programa y tus políticas de la manera que lo hace Junts. Es la única estrategia que da resultados", ha sostenido.

