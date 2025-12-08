Espana agencias

El representante comercial adjunto de EE.UU. viaja a India para concluir acuerdo bilateral

Altos funcionarios de Nueva Delhi y Washington buscan destrabar las tensiones comerciales generadas por los gravámenes a productos indios y abrir el mayor mercado mundial para la economía india, mientras negocian cambios clave en intercambio energético y agrícola

Guardar

Las negociaciones recientes entre India y Estados Unidos apuntan a limitar gradualmente la importación india de petróleo ruso y a facilitar la entrada de productos agroindustriales estadounidenses, como el maíz y la harina de soja no modificados genéticamente, en el mercado indio. Según detalló EFECOM, estas medidas formarían parte de un acuerdo comercial más amplio, cuyo objetivo sería resolver los desacuerdos generados tras el establecimiento por parte de Washington de aranceles punitivos a importaciones provenientes de India.

El medio EFECOM informó que el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, viajará a India los días 10 y 11 de diciembre con el propósito de avanzar en la concreción de este acuerdo bilateral. Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, declaró que ambos gobiernos continúan “trabajando para cerrar un acuerdo bilateral de comercio que sea justo, equilibrado y beneficioso para ambas partes en múltiples sectores”. Esta iniciativa responde a la intención de rebajar los gravámenes estadounidenses que actualmente se aplican a ciertas exportaciones indias, establecidos en agosto y que consisten en un arancel combinado del 50%, donde un 25% corresponde a una penalización por la adquisición de petróleo ruso por parte de India.

De acuerdo con información publicada en octubre por el diario económico indio Mint y recogida por EFECOM, el acuerdo supondría concesiones de ambos lados. India reduciría de manera gradual su compra de crudo ruso, mientras que Estados Unidos incrementaría el acceso de productos agrícolas estadounidenses a la economía india, tras haberse reducido sus exportaciones hacia China. A cambio, el gobierno estadounidense ofrecería concesiones en el comercio energético, en un contexto donde el mercado indio representa un espacio significativo para la economía estadounidense.

Actualmente, Estados Unidos representa el principal destino de las exportaciones de bienes indios, con un monto de 86.510 millones de dólares en el último ejercicio fiscal y una balanza comercial inclinada en favor de Nueva Delhi, detalló EFECOM. Bajo este contexto, ambas administraciones buscan superar la tensión que surgió tras la imposición de los aranceles estadounidenses. Dichos gravámenes afectan diversos productos indios y fueron implementados en respuesta a la decisión india de continuar adquiriendo petróleo ruso a pesar de las sanciones internacionales.

El texto de EFECOM remarca que la disposición a negociar refleja el interés de ambas partes en asegurar la estabilidad de su relación comercial. Por parte de Estados Unidos, las prioridades incluyen reposicionar su producción agrícola en mercados globales tras la caída en las ventas a China, mientras que India busca reducir el costo de acceder al mercado estadounidense, principal destino de sus exportaciones industriales y agropecuarias, y mantener la diversificación de sus importaciones energéticas.

Los encuentros programados con Rick Switzer en Nueva Delhi serán determinantes para definir el alcance de las concesiones mutuas y aclarar el cronograma de las medidas que permitirían rebajar los aranceles. El medio EFECOM subrayó que el rango impositivo sobre ciertos productos pasaría del actual 50% a niveles cercanos al 15 o 16%, lo que perfilan como una reducción relevante para los exportadores indios.

EFECOM agrega que la necesidad de India de diversificar tanto productos de exportación como fuentes energéticas ha estado en el centro de su política comercial manifiesta. A la vez, los agricultores y proveedores estadounidenses se han visto afectados por la reducción de oportunidades en el mercado chino, lo cual incrementa la importancia de establecer vías alternativas de comercio con socios como India.

Funcionarios indios mencionados por EFECOM destacaron que ambas partes buscan una fórmula que permita mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios en el contexto global, sin perder de vista los intereses económicos nacionales. Las conversaciones previas han abordado detalles técnicos sobre certificación de productos, cuotas de importación y regulaciones fitosanitarias exigidas por el gobierno indio para permitir la entrada de productos estadounidenses, temas que aún continúan en discusión.

Según las fuentes oficiales consultadas por EFECOM, el acuerdo no solo abarcaría cuestiones de aranceles y comercio agrícola, sino que también incluiría cláusulas relacionadas con la cooperación en el sector energético, donde Estados Unidos podría facilitar el acceso a tecnologías o combustibles alternativos a cambio de una ralentización progresiva en la compra de petróleo ruso por parte de India.

Las tratativas entre ambos países se inscriben en un contexto global de conflictos comerciales y reconfiguración de alianzas estratégicas, señaló EFECOM, que añade que los resultados de la visita de Switzer serán observados tanto por los sectores industriales como agrícolas, así como por los responsables energéticos de ambas naciones. En caso de alcanzarse el pacto, los ajustes arancelarios beneficiarían especialmente a los exportadores indios de los productos actualmente gravados, además de ofrecer una alternativa inmediata para los agricultores estadounidenses en búsqueda de nuevos mercados.

Por el momento, autoridades de ambos países han manifestado su intención de comunicar los resultados de las negociaciones en cuanto concluyan los encuentros bilaterales, contemplando la posibilidad de una implementación escalonada que dependería de acuerdos secundarios y consultas adicionales entre las partes involucradas, según ha reportado el medio EFECOM.

Temas Relacionados

Acuerdo comercialEstados UnidosIndiaRick SwitzerRandhir JaiswalMinisterio de Asuntos ExterioresNueva DelhiWashingtonExportacionesPetróleo rusoEFE

Últimas Noticias

Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,25 %

Inició la sesión bursátil con resultados dispares y movimientos destacados entre las tecnológicas, mientras los analistas observan la inminente decisión de política monetaria del banco central estadounidense, un factor clave para los próximos días en los mercados

Infobae

Ucrania bajo los ataques rusos contra el sistema energético: 16 horas de oscuridad al día

Cientos de miles afrontan restricciones extremas en el suministro eléctrico, agua y calefacción, mientras la población, forzada a adaptar su rutina y prioridades, se aferra a la resiliencia ante reparaciones que podrían prolongarse semanas y condiciones de mayor adversidad

Infobae

Latinoamérica acelera la construcción de centros de datos ante el avance del 5G y la IA

La demanda de cómputo, inversiones récord y necesidades de energía renovable impulsan la transformación del panorama digital regional, mientras gobiernos y empresas multinacionales buscan soluciones frente a desafíos regulatorios, ambientales y de infraestructura eléctrica en expansión

Infobae

Airbus ha completado la adquisición de los activos de Spirit que se repartió con Boeing

La operación implica la integración de varias plantas estratégicas en Estados Unidos, Francia, Marruecos, Irlanda del Norte y Escocia, junto con la llegada de más de 4.000 personas a la plantilla de la compañía europea

Infobae

Agricultores invaden la pista del aeropuerto de Creta para reclamar el pago de ayudas

Manifestantes bloquean uno de los aeropuertos más transitados de Grecia, provocando la cancelación de vuelos y el cierre de accesos mientras exigen subsidios agrícolas y la revisión de impuestos, en medio de un amplio escándalo de corrupción en el sector

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España firma un plan de

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

ECONOMÍA

Una mujer de 61 años

Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 10 diciembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo