El representante comercial adjunto de EE.UU. viaja a India para concluir acuerdo bilateral

Las negociaciones recientes entre India y Estados Unidos apuntan a limitar gradualmente la importación india de petróleo ruso y a facilitar la entrada de productos agroindustriales estadounidenses, como el maíz y la harina de soja no modificados genéticamente, en el mercado indio. Según detalló EFECOM, estas medidas formarían parte de un acuerdo comercial más amplio, cuyo objetivo sería resolver los desacuerdos generados tras el establecimiento por parte de Washington de aranceles punitivos a importaciones provenientes de India.

El medio EFECOM informó que el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, viajará a India los días 10 y 11 de diciembre con el propósito de avanzar en la concreción de este acuerdo bilateral. Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, declaró que ambos gobiernos continúan “trabajando para cerrar un acuerdo bilateral de comercio que sea justo, equilibrado y beneficioso para ambas partes en múltiples sectores”. Esta iniciativa responde a la intención de rebajar los gravámenes estadounidenses que actualmente se aplican a ciertas exportaciones indias, establecidos en agosto y que consisten en un arancel combinado del 50%, donde un 25% corresponde a una penalización por la adquisición de petróleo ruso por parte de India.

De acuerdo con información publicada en octubre por el diario económico indio Mint y recogida por EFECOM, el acuerdo supondría concesiones de ambos lados. India reduciría de manera gradual su compra de crudo ruso, mientras que Estados Unidos incrementaría el acceso de productos agrícolas estadounidenses a la economía india, tras haberse reducido sus exportaciones hacia China. A cambio, el gobierno estadounidense ofrecería concesiones en el comercio energético, en un contexto donde el mercado indio representa un espacio significativo para la economía estadounidense.

Actualmente, Estados Unidos representa el principal destino de las exportaciones de bienes indios, con un monto de 86.510 millones de dólares en el último ejercicio fiscal y una balanza comercial inclinada en favor de Nueva Delhi, detalló EFECOM. Bajo este contexto, ambas administraciones buscan superar la tensión que surgió tras la imposición de los aranceles estadounidenses. Dichos gravámenes afectan diversos productos indios y fueron implementados en respuesta a la decisión india de continuar adquiriendo petróleo ruso a pesar de las sanciones internacionales.

El texto de EFECOM remarca que la disposición a negociar refleja el interés de ambas partes en asegurar la estabilidad de su relación comercial. Por parte de Estados Unidos, las prioridades incluyen reposicionar su producción agrícola en mercados globales tras la caída en las ventas a China, mientras que India busca reducir el costo de acceder al mercado estadounidense, principal destino de sus exportaciones industriales y agropecuarias, y mantener la diversificación de sus importaciones energéticas.

Los encuentros programados con Rick Switzer en Nueva Delhi serán determinantes para definir el alcance de las concesiones mutuas y aclarar el cronograma de las medidas que permitirían rebajar los aranceles. El medio EFECOM subrayó que el rango impositivo sobre ciertos productos pasaría del actual 50% a niveles cercanos al 15 o 16%, lo que perfilan como una reducción relevante para los exportadores indios.

EFECOM agrega que la necesidad de India de diversificar tanto productos de exportación como fuentes energéticas ha estado en el centro de su política comercial manifiesta. A la vez, los agricultores y proveedores estadounidenses se han visto afectados por la reducción de oportunidades en el mercado chino, lo cual incrementa la importancia de establecer vías alternativas de comercio con socios como India.

Funcionarios indios mencionados por EFECOM destacaron que ambas partes buscan una fórmula que permita mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios en el contexto global, sin perder de vista los intereses económicos nacionales. Las conversaciones previas han abordado detalles técnicos sobre certificación de productos, cuotas de importación y regulaciones fitosanitarias exigidas por el gobierno indio para permitir la entrada de productos estadounidenses, temas que aún continúan en discusión.

Según las fuentes oficiales consultadas por EFECOM, el acuerdo no solo abarcaría cuestiones de aranceles y comercio agrícola, sino que también incluiría cláusulas relacionadas con la cooperación en el sector energético, donde Estados Unidos podría facilitar el acceso a tecnologías o combustibles alternativos a cambio de una ralentización progresiva en la compra de petróleo ruso por parte de India.

Las tratativas entre ambos países se inscriben en un contexto global de conflictos comerciales y reconfiguración de alianzas estratégicas, señaló EFECOM, que añade que los resultados de la visita de Switzer serán observados tanto por los sectores industriales como agrícolas, así como por los responsables energéticos de ambas naciones. En caso de alcanzarse el pacto, los ajustes arancelarios beneficiarían especialmente a los exportadores indios de los productos actualmente gravados, además de ofrecer una alternativa inmediata para los agricultores estadounidenses en búsqueda de nuevos mercados.

Por el momento, autoridades de ambos países han manifestado su intención de comunicar los resultados de las negociaciones en cuanto concluyan los encuentros bilaterales, contemplando la posibilidad de una implementación escalonada que dependería de acuerdos secundarios y consultas adicionales entre las partes involucradas, según ha reportado el medio EFECOM.