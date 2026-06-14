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Giulio Macaione recuerda en un cómic lo difícil que fue ser un adolescente gay en los 90

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Sergio Andreu

Barcelona, 14 jun (EFE).- Ser gay y adolescente en la Italia de los años 90 no fue nada fácil, sobre todo en el entorno católico familiar del dibujante Giulio Macaione que, 30 años después, vierte sus recuerdos en una novela gráfica, de toques manga, en un momento en el que, dice, los derechos LGTBI logrados desde entonces corren peligro.

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'Todas las veces que me hice mayor' (Liana editorial) no es una autobiografía al uso; el autor fue consciente de que podría ser "más honesto" si optaba por el paraguas de la autoficción, que le permitía expresarse libremente a través de Lucio, protagonista de esta obra de maduración, explica el dibujante a EFE en Barcelona, por donde ha pasado para promocionar el libro.

Lucio es un adolescente de un hogar tradicional que se sabe diferente desde niño y que teme hacer daño (o decepcionar) a sus padres si se muestra tal y como es, con sus gustos poco ortodoxos: las muñecas Barbie, con las que sueña poder jugar con sus amigas, o su deseo de convertirse en dibujante profesional.

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Para intentar disimular, el chico se convierte en un miniadulto, "un niño hiperresponsabilizado", se autodefine el propio autor, que se echa sobre los hombros una carga doméstica que le supera.

Macaione (Catania, 1983) rebusca en sus terrores infantiles más íntimos y elige la imagen de Regan, la deslenguada niña poseída de 'El exorcista', como metáfora del peso de la religión católica y "el sentimiento de culpa y miedo" que padece el protagonista por unos pensamientos "impuros" que se cuelan por debajo de la puerta.

Como némesis de la sexualizada Regan que atormenta las noches de insomnio de Lucio, en el libro surge Sailor Moon, el popular personaje manga de Naoko Takeuchi, convertida aquí en antídoto contra el desánimo de la vida de Lucio.

"El libro cuenta cómo descubrí esa pasión por dibujar a través de la lectura y el amor por el manga. Es un tributo a ese estilo. Sailor Moon fue un descubrimiento total, una heroína que lucha a su pesar, porque le gustaría vivir una vida normal de estudiante y no tener esas responsabilidades extra. Como me pasaba a mí, que me trataban como un adulto; me identificaba con ella", desvela.

Para el historietista, hoy en día es mucho más fácil ser un joven gay, ya que ha cambiado la "representación social" que se tiene de la homosexualidad, tanto en lo cotidiano como en la ficción cultural en todos sus soportes: cine, series o cómics...

"Cuando estaba tomando conciencia de mi identidad, la homosexualidad se ceñía a algo perverso, personas que morían de sida, solas. Era complicado no toparse con esa idea. Ojalá entonces hubiera habido series como 'Heartstopper' -la refrescante obra de Alice Oseman sobre una pareja de jóvenes gay, con versión cómic y televisiva-, hubiera sido de mucha ayuda", apunta el autor.

A pesar de estos cambios, para Macaione, la publicación de su novela gráfica resulta "muy oportuna, sobre todo en Italia", por la corriente de homofobia impulsada desde los partidos de ultraderecha.

"Las cifras hablan claro: vuelve a haber acoso, muchas familias no aceptan a hijos gais, incluso se ha producido un aumento de los casos de suicidio entre estos jóvenes, es una realidad", remarca el autor.

El libro aborda además el problema de la salud mental en el ámbito familiar, a través del personaje de la madre.

"Quería mostrar qué significa crecer en un hogar con un miembro con una enfermedad mental. Mi madre tuvo un brote psicótico al que siguieron años de depresión, justo cuando me estaba cuestionando mi sexualidad, fue algo que incidió mucho en mi crecimiento y en las relaciones familiares", subraya.

Macaione señala que aunque 'Todas las veces que me hice mayor' es, sobre todo, un libro para jóvenes, le gustaría que lo leyeran también los padres.

"Si eres padre o madre y lees el libro te permite reflexionar sobre lo que implica poner demasiadas responsabilidades sobre los niños, y la importancia de proteger a la infancia", resume el autor. EFE

(Foto)

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