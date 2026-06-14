El incendio declarado en el campo de tiro de Cerro Muriano (Córdoba) sigue activo

Córdoba, 14 jun (EFE).- El incendio declarado el sábado en el campo de tiro de la Brigada Guzmán el Bueno X, que tiene su base de Cerro Muriano, en el término municipal de Obejo (Córdoba), se mantiene activo.

Fuentes del Infoca han explicado este domingo a EFE que el incendio se mantiene dentro del campo de tiro, donde sus efectivos no pueden actuar por la peligrosidad que entraña.

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Por ello, se mantienen en el perímetro en prevención por si tuvieran que actuar después de que en la tarde del sábado los medios aéreos lanzaran líquido retardante en los alrededores.

En la actualidad en la zona permanecen dos vehículos autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones, aunque no descartan aumentar los efectivos en función de la evolución del incendio.

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El campo de tiro de la base de Cerro Muriano ha sufrido varios incendios en los últimos tiempos, el último se produjo en julio de 2024 y arrasó casi 600 hectáreas de terreno.

La base militar de Cerro Muriano acoge a la Brigada Guzmán el Bueno X, una de las unidades del Ejército de Tierra que participa en operaciones internacionales, compuesta por tres regimientos, dos batallones, un grupo de artillería y otro logístico y un cuartel general. EFE

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