Montella: "Tuvimos la posesión un 78 % y 30 disparos, pero no pudimos concretar"

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El italiano Vincenzo Montella, técnico de la selección de Turquía, lamentó no haber podido evitar los contragolpes que propiciaron el triunfo de Australia (2-0) en Vancouver y que, pese a gozar de la posesión y realizar 30 disparos, no pudieran concretarlo ante la portería rival.

"Dominamos la posesión en un 78 % y tuvimos 30 disparos, pero no pudimos concretar los remates. Estuvimos muy cerca del gol. Cuando tienes mala suerte, así es como termina. Sin embargo, nos costó superar su defensa. No es fácil jugar contra rivales de este tipo", afirmó el exentrenador de equipos como Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan o Sevilla.

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"Tuvimos ocasiones de gol, pero así es el fútbol, si no entra, no hay nada que hacer", agregó Montella, quien señaló que "el partido, en términos tácticos, no transcurrió fuera de lo que se esperaba. Sabíamos que era un equipo que se repliega atrás. Si hubiéramos marcado en las ocasiones que hubo podría haber sido diferente. En dos contraataques encajamos dos goles".

"Los futbolistas pusieron corazón, y si seguimos teniendo eso, podemos obtener los resultados que queremos. Todavía nos queda tiempo, daremos lo mejor de nosotros mismos", declaró Montella, quien admitió que "cuando pierdes, tienes que aceptar todas las críticas, incluso si no crees que sean justas".

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El capitán de la selección turca, Hakan Çalhanoğlu, reconoció que "fue un resultado inesperado" producto de "dos goles con dos pases largos", dos tantos "innecesarios", y que el cuadro otomano no pudo "aprovechar las ocasiones", y aseguró que les quedan dos partidos, por lo que "aún no está todo decidido". EFE