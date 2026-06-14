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Cinco detenidos y 9 personas liberadas de una red que prostituía a víctimas transexuales

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València, 14 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la prostitución de víctimas transexuales en Valencia en la que cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, han sido detenidas y un total de nueve víctimas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad han sido liberadas.

La investigación comenzó a finales del pasado año a raíz de un control de seguridad realizado en vía pública, donde los agentes identificaron a un varón que resultaría ser el principal sospechoso, el cual portaba diversos teléfonos móviles y libretas con anotaciones relativas a servicios sexuales.

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La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se hizo cargo de las pesquisas y se averiguó la existencia de una organización criminal dedicada a delitos relativos a la prostitución, la cual habría establecido un sistema de gestión jerarquizado en el que determinadas personas se encargaban de la dirección general, mientras que otras asumían el control presencial de la casa, así como el reparto económico y la publicidad en internet.

Según ha informado la Jefatura de la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana, la investigación económica permitió detectar movimientos compatibles con la actividad investigada, incluyendo ingresos en efectivo, transferencias y gastos asociados a páginas de anuncios de contenido sexual.

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Durante los registros, se intervino dinero en efectivo, diversas sustancias estupefacientes tales como metanfetamina, cocaína, tusi y marihuana, una balanza de precisión y útiles para la manipulación de las drogas. También se localizaron dispositivos electrónicos, así como documentación manuscrita relacionada con los servicios sexuales y el tráfico de drogas.

Como resultado del operativo policial, se consiguió liberar a nueve víctimas transexuales, todas ellas de nacionalidad sudamericana, que eran obligadas a prestar servicios sexuales, en ocasiones de forma coactiva bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Además, se encontraban sometidas a un férreo control de movimientos e imposición de multas económicas, lo que demostraba su situación de vulnerabilidad.

Según las pesquisas, se averiguó que en la casa se ofrecía a los clientes sustancias como cocaína, tusi, medicamentos para la disfunción eréctil o ‘popper’ que eran vendidas, lo que generaba un beneficio adicional para la organización.

Como resultado de la investigación, se detuvo a cinco personas integrantes de la organización como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y tráfico de drogas. No se descartan nuevas detenciones. EFE

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