Julia Kluemper, la poeta que recita en TikTok para incentivar a la juventud a leer

Mercedes Martínez

Córdoba, 14 jun (EFE).- Las redes sociales tienen cada vez un uso más diversificado y llegan a más población, sobre todo a los más jóvenes, una circunstancia que quiere aprovechar la escritora Julia Kluemper, quien, a través de su perfil en TikTok, recita poesía para incentivar a la lectura.

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Kluemper, que acaba de publicar su primer poemario, 'Cuando cesa la lluvia', ha explicado a EFE que se le ocurrió la idea como forma de incentivar a la juventud a leer porque "al final la gente está viendo TikTok y, por lo menos que vean y escuchen algo interesante de vez en cuando".

Considera que es "más fácil" que los jóvenes escuchen poesía a través de redes sociales y eso les lleve a leer que "hagan caso a sus padres cuando les dicen que lean un libro".

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Aunque sus estudios los ha centrado en las ciencias "porque me suponen un reto y me gusta estudiarlas", la vertiente artistística tiene una parte muy importante en esta joven de 18 años de familia materna cordobesa y padre estadounidense.

Apasionada de la lectura, la gimnasia rítmica, el dibujo o la música, su desarrollo entre la cultura española y la norteamericana y su interés por las letras la han llevado a componer los poemas de corte personal y social de su primera obra, editada por Talón de Aquiles.

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'Cuando cesa la lluvia' realiza un recorrido a lo largo de cuarenta y cinco poemas en inglés y español, estructurados en cuatro partes, cada una por una estación del año, por los sentimientos e inquietudes de la juventud y lo hace intercalando las composiciones en castellano con otras en inglés, su segunda lengua.

La obra nace de su inquietud por "desahogarme", por plasmar "mis sentimientos y mis cosas" y también por dar alas a su desarrollo creativo que "me sale muy natural".

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En este proceso, "a veces es complejo tratar de poner palabras a nuestros sentimientos, y otras, conseguir hacerlo nos hace todo mucho más fácil y es la herramienta perfecta para poder sacarnos preocupaciones de la mente".

El objetivo de cada uno de estos poemas es "buscar, entre los lectores, entre sus secretos y sus temores, una pequeña parte de sus cabezas que quiera seguir leyendo. Que vean que hay alguien que les entiende sin intentar minimizar sus problemas. El objetivo de cada uno de estos versos es que alguien me encuentre a mí", ha reconocido.

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Insiste en que el mensaje que busca es que la persona que lo lea "se sienta comprendida" y que al igual que su inspiración siempre ha sido Mario Bendetti, "y yo me siento identificada con él, que quien lea mis poema también se sientan identificados".

La gestación de 'Cuando cesa la lluvia' comenzó con la participación de Julia Kluemper en un concurso convocado por la editorial Talón de Aquiles que pedía que las personas interesadas le enviaran sus poemas.

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Kluemper reconoce que tenía pocas expectativas de que aquello tuviera algún recorrido, sobre todo después de recibir una comunicación en la que le agradecían el envío y "nada más, por lo que supuse que no les había gustado".

Sin embargo meses más tarde se pusieron en contacto con ella y le pidieron un poemario para publicarlo. Ahí vino lo más complicado porque "tenía treinta días para escribir un poemario entero", aunque algunos ya los tenía.

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Pero alcanzó el reto porque para ella poesía es "la manera más fácil de sacar las cosas" porque aunque reconoce que también le gusta la narración. EFE

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