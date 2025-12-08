Espana agencias

Ayuso critica que se quiera "eclipsar" la huelga sanitaria nacional con lo sucedido en el Hospital de Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que se quiera "eclipsar" la huelga sanitaria nacional contra el Gobierno por el Estatuto Marco, que arranca mañana, con la polémica generada en el Hospital de Torrejón tras los audios en los que el CEO del grupo Ribera Salud instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

"La última campaña, tan mezquina como todas, contra la sanidad de Madrid, pretende eclipsar las huelgas de profesionales que en estos momentos hay contra el Gobierno", ha expresado la dirigente regional en sus redes sociales. Además, ha censurado que con ello se pretenda también "alarmar y desprestigiar".

En la misma línea, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado los "intereses deleznables" de la izquierda con el Hospital de Torrejón y espera que la empresa gestora dé las explicaciones oportunas en la reunión que mantendrá este martes.

"Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare", ha valorado, a la vez que ha asegurado que velará por la "excelencia" de la asistencia sanitaria en Madrid y no va a consentir que "nadie juegue" con ella.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes, 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

