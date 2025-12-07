Espana agencias

Los españoles gastarán un 4 % más en los dulces navideños, que sortean el precio del huevo

Madrid, 7 dic (EFECOM).- La industria del dulce prevé facturar hasta un 4 % más en esta Navidad respecto a la del año anterior, unas previsiones "positivas" pese a que materias primas como el cacao y los huevos se han encarecido, sin que el sector haya repercutido esta alza al consumidor al tratarse de una campaña planificada desde hace meses.

Así lo ha asegurado a Efeagro el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, que ha detallado que las previsiones para esta campaña navideña apuntan a un crecimiento en línea con la registrada el año pasado.

Según los datos de Produlce, el consumo en España de turrones y mazapanes durante este periodo representa aproximadamente el 80 % del total, con 290 millones de euros registrados en 2024.

"En el sector somos razonablemente optimistas, ya que, pese al contexto de contención del gasto por parte de los consumidores, sigue habiendo un fuerte vínculo emocional con los dulces navideños y su papel en las celebraciones familiares", ha precisado.

Todo apunta a que el consumo se mantendrá "sólido", especialmente dentro del hogar, donde se concentran los momentos más tradicionales de disfrute en estas fechas, ha previsto la asociación.

El sector llega al final de un año marcado por el incremento en el coste de materias primas como el cacao, que aunque este 2025 ha registrado unas bajadas respecto al 2024, su coste sigue siendo elevado, con unos 5.018,96 dólares por tonelada de media.

Otro de los productos que se ha encarecido y que se encuentra entre los ingredientes de muchos dulces de Navidad es el huevo.

Su precio medio se ha encarecido en España un 18 % en un año, un alza que inició en marzo y que tiene origen multifactorial, mientras en la Unión Europea (UE) este alimento básico ha subido un 10 %, con una inflación en la eurozona del 6,7 %.

Con todo ello, Moreno ha asegurado que estas fluctuaciones en las materias primas y las tensiones del contexto global no se trasladan directamente al precio final de los turrones y mazapanes.

"Es una categoría planificada con meses de antelación y en general bastante estable, que prioriza la calidad y la disponibilidad frente a la volatilidad del mercado", ha defendido.

Aun así, las organizaciones de consumidores han considerado que sí se ha producido un incremento de precios en estos alimentos.

Por ejemplo, Facua-Consumidores en Acción ha cifrado en un 15,4 % el encarecimiento de los dulces navideños en el último año, con picos de subida de hasta el 65 % de acuerdo a sus datos, mientras que la OCU ha alertado en general sobre un alza en el coste de alimentos típicos de Navidad de hasta un 5 %.

Los turrones y mazapanes son los dulces favoritos de estas fechas, no obstante, la influencia de las tendencias extranjeras ha traído el crecimiento en el consumo de productos como el panettone.

La Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la Pastelería de Madrid ha mencionado también la irrupción "con fuerza" del tronco de Navidad, un "básico" ya de las vitrinas artesanales con diferentes presentaciones y composiciones, destacando los de chocolate y frutas.

Además, los pasteleros tradicionales de Madrid han defendido que tanto el panettone como el tronco de Navidad ayudan a diversificar la oferta y a traer nuevos perfiles de consumidores.

En general, las fechas suponen un aumento del tráfico en las tiendas con oferta de dulce, así lo ha asegurado la compañía Rodilla, para la que la campaña de Navidad es un "punto clave" en las ventas.EFECOM

