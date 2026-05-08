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El Fraga buscará su segunda 'Champions'; el Benfica frustra la final española

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- El Esneca Fraga luchará este domingo por conquistar su segunda Liga de Campeones tras imponerse al Vila-sana Coop d'Ivars en la tanda de penaltis, después del empate (1-1) en el tiempo reglamentario, y se medirá en la final al Benfica, que evitó una final española al superar al Telecable por 5-2.

El conjunto aragonés optará a recuperar el cetro continental dos años después, tras una semifinal muy igualada ante un equipo ilerdense que acabó decidiéndose desde el punto fatídico.

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La igualdad marcó el desarrollo del encuentro. El Fraga golpeó primero con un tanto tempranero de la argentina Adriana Soto, pero el Vila-sana no se descompuso. A quince minutos del final, y en superioridad numérica, Luciana 'Luchi' Agudo firmó el empate que devolvía la incertidumbre al marcador.

El conjunto catalán dispuso incluso de otra superioridad tras la tarjeta azul a María Sanjurjo, pero no logró convertirla en el tanto de la remontada. El duelo se mantuvo intacto también durante la prórroga, lo que llevó la resolución a los penaltis. Ahí, el Fraga mostró mayor acierto y sangre fría: María Sanjurjo y Julieta Fernández pusieron el 0-2 en el tercer lanzamiento.

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Beatriz Gaete reavivó las esperanzas del Vila-sana en el cuarto lanzamiento y, aunque Adriana Soto falló el suyo, la eliminatoria quedó en manos de Daiana Silva. Sin embargo, Anna Ferrer detuvo el lanzamiento de la argentina y certificó el pase del Fraga a la final, que se disputará este domingo a partir de las 13:00 CET.

No habrá, sin embargo, final española. El Benfica, señalado como la gran amenaza para poner fin al dominio del hockey patines español en Europa -vigente desde hace casi una década, desde el título del CP Voltregà en 2016-, confirmó los pronósticos al dejar en la cuneta al Telecable (5-2).

El partido se cocinó a fuego lento. La primera mitad fue un ejercicio de control y prudencia, con ambos equipos más pendientes de no conceder que de arriesgar. El equilibrio se mantuvo intacto hasta el descanso, sin apenas ocasiones.

Tras la reanudación, el guion cambió. El Telecable golpeó primero, pero el Benfica respondió de inmediato y el intercambio de golpes llevó el duelo hasta un 2-2 a falta de ocho minutos. Fue entonces cuando apareció Marlene Sousa para inclinar la balanza con el 3-2 a seis del final.

Obligado, el Telecable se volcó en busca del empate, adelantó líneas y asumió riesgos. El Benfica no perdonó los espacios y la española Aimee Blackman firmó un doblete en el tramo final que selló el 5-2 definitivo que deja sin final al club más laureado del continente junto al Voltregà, ambos con seis títulos. EFE

avm/slls

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