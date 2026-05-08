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El Valencia y ACB estudiarán cambios en los dos próximos partidos del equipo 'taronja'

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Valencia, 9 may (EFE).- El Valencia Basket y la Liga ACB estudiarán cambios en los horarios de los dos próximos partidos del equipo 'taronja' que disputará este miércoles en el Roig Arena el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos.

El Valencia, que ha estado desde el martes en Atenas y ha ganado dos partidos en la cancha del Panathinaikos, debe en teoría medirse este domingo al Kosner Baskonia y después al Casademont Zaragoza, en un partido previsto inicialmente para el miércoles pero que la ACB ya anunció que se trasladaría al jueves si había quinto choque, que se pensaba inicialmente que podría ser el martes.

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El club 'taronja' tras imponerse en Atenas ha pedido a la Liga ACB estudiar opciones para ajustar ambos partidos y poder descansar y preparar el trascendental choque ante el Panathinaikos y ambas partes han quedado en hablar este sábado. EFE

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