La lluvia obliga a aplazar clasificación del Sonsio GP al sábado, mismo día de la carrera

Chicago (EE.UU.), 8 may (EFE).- La lluvia que cayó en Indianápolis obligó este viernes a aplazar la clasificación previa al Sonsio Grand Prix a este sábado, el mismo día en el que se correrá una carrera de la que el español Álex Palou (Chip Ganassi) ha sido campeón en las últimas tres ediciones.
Las clasificaciones comenzarán a las 10.45 locales del sábado y la carrera arrancará, como inicialmente está previsto, a las 16.30.
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Antes de la llegada de la lluvia, Palou había dominado las dos sesiones de libres.
El catalán ha ganado los últimos tres campeonatos de la IndyCar, de la que es cuádruple campeón (2021, 2023, 2024 y 2025). EFE
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