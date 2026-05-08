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Puerto Rico despide al legendario 'Piculín' Ortiz

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San Juan, 8 may (EFE).- Cientos de personas, entre familiares, amigos, exbasquetbolistas y público en general despidieron este viernes al legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz en un solemne acto religioso y musical, tres días después de su fallecimiento.

Fue en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde las cientos de personas, entre ellas, su viuda, Sylvia Ríos, y los hijos de Ortiz, la voleibolista Neira y Gabriel, se congregaron para recordar al legendario deportista y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional.

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Luego de una celebración eucarística, Ríos habló en medio de la cancha para resaltar el ser amoroso del cuatro veces olímpico Ortiz, quien falleció el pasado 5 de mayo a sus 62 años por complicaciones de un cáncer colorrectal diagnosticado en el 2023.

"Amar está de moda, pero creo que no todo el mundo conoce lo que es amar a alguien. Cuando se ama, se ama con luces y con sombras. Así, yo amé a mi esposo, a mi 'Picu'", dijo Ríos del destacado basquetbolista en Puerto Rico y ligas internacionales en España, Grecia y Venezuela.

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Dijo además que Ortiz fue "mi fuerza, mi amor, mi alegría, el papá de mis perros", al tiempo en que sostuvo que en ocasiones, el exjugador decía, tanto en público como en privado, que ella era "su roble, su heroína", pero esta negaba ambos halagos, solo que lo amó "de la manera correcta".

Ríos, a su vez, indicó que Ortiz admiró, se inspiró y amó a cuatro mujeres: su madre, su hija, a ella y su patria, Puerto Rico.

De todas, destacó que a la patria "la identificaba como una mujer, su isla, su Puerto Rico" y a la que aprendió a amar por parte del exbasquetbolista y exseleccionador puertorriqueño Armandito Torres.

Neira Ortiz, por su parte, indicó que aunque la mayoría de las personas conocieron a su papá como un gran deportista, hoy "celebramos la vida tan grande que tuvo".

"Muchos lo conocieron por el deporte, por sus victorias, por la pasión y la disciplina con la que vivió cada competencia. Mi papá sabía lo que era caer, levantarse y volver a intentarlo, y creo que esa fuerza fue lo que hizo que tanta gente lo admirara y quisiera, pero para mí, a pesar de todo eso, era mi papá", indicó.

"Creo que hay personas que dejan huellas porque lo logran y otras por como nos hacen sentir como nos aman. Mi papá logró ambas cosas. Ver tantas personas aquí es prueba del impacto que tuvo y el cariño que sembró entre tantos corazones", añadió.

Entre los exbasquetbolistas que llegaron hasta el campo fueron los exmiembros de la selección de Puerto Rico Carlos Arroyo, José Juan Barea, Mario 'Quijote' Morales, Raymond Dalmau, Charlie Bermúdez, Ángel 'Cachorro' Santiago, Rolando Hourruitiner, Filiberto Rivera, Luis Allende y el exseleccionador español Paco Olmos.

Barea, quien a pesar de que nunca jugó con Ortiz en ningún equipo o selección puertorriqueña, destacó que lo más que le impresionaba del legendario basquetbolista era verlo en la cancha con el uniforme de Puerto Rico.

"Era gigante el verlo ponerse esa camisa de Puerto Rico por todo el mundo por tanto tiempo. Con esa camisa, teníamos la oportunidad de ganarle a quien sea", afirmó el campeón de la NBA con los Mavericks de Dallas.

Tras el acto religioso y familiar, la celebración continuó con una presentación musical de parte de varios artistas, entre ellos, el cantautor Pedro Capó, la Tuna de Segreles, Danny Rivera, Glenn Monroig, la Tuna de Cayey y mensajes de otros deportistas puertorriqueños. EFE

(foto) (video)

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EFE

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