Hoy será noticia. Sábado, 9 de mayo

HANTAVIRUS CRUCERO

España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus

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Madrid (EFE).- España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.

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HANTAVIRUS CRUCERO

Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado

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Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla.

"La delegación partirá a las 18:00 horas y realizará un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos", informó Interior.

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SUCESOS NARCOTRÁFICO

Huelva acoge este sábado la capilla ardiente y el funeral por los agentes fallecidos

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Huelva (EFE).- La Comandancia de la Guardia Civil acogerá este sábado la capilla ardiente de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos al chocar este viernes dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva, y después se celebrará una misa funeral.

Esta misa, han señalado desde la Guardia Civil de Huelva, tendrá lugar a las 12:00 horas en la Iglesia de la Concepción.

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MÚSICA ROSALÍA

Sevilla blindada para la actuación de Rosalía este sábado en un evento de Netflix

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Sevilla (EFE).- La ciudad de Sevilla, blindada desde ayer viernes, acoge un evento de Netflix con Rosalía como estrella, que este sábado interpretará finalmente una única canción.

Lo hará junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el marco de los actos organizados con motivo del estreno global de 'Berlín y la dama del armiño', la última temporada de la precuela de la serie 'La casa de papel', en un escenario flotante sobre la dársena del Guadalquivir.

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LA OREJA DE VAN GOGH

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero de nuevo, arranca su gira 'Tantas cosas que contar'

Barakaldo (Bizkaia) (EFE).- La Oreja de Van Gogh arranca este sábado, con Amaia Montero de nuevo como vocalista, su gira 'Tantas cosas que contar'.

Gira que ha generado una gran expectación y que coincide con el 30 aniversario del grupo donostiarra.

AITANA GIRA

Aitana inicia con un concierto en Roquetas de Mar (Almería) su nueva gira mundial

Roquetas de Mar (Almería) (EFE).- La cantante Aitana arranca con un concierto este sábado en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial 'Cuarto azul World Tour'.

Con esta gira, Aitana presenta su cuarto álbum.

EL TIEMPO

Sábado de chubascos generalizados, localmente acompañados de tormenta y posible granizo

Madrid (EFE).- Este sábado una situación de inestabilidad dejará cielos predominantemente cubiertos y precipitaciones generalizadas en forma de chubascos, localmente acompañados de tormenta y granizo, que irán avanzando de sur a norte; es probable que sean fuertes en regiones del centro y del norte, la fachada oriental peninsular y Andalucía occidental.

De acuerdo con esto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado avisos amarillos por lluvias y tormentas en once comunidades autónomas de la Península.

EFE

plv