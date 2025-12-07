Espana agencias

El Tesoro celebra la última puja de 2025 con su programa de financiación casi completado

Madrid, 7 dic (EFECOM).- El Tesoro Público español celebrará este martes la última subasta de 2025, que será de letras a tres y nueve meses, una puja que acometerá cuando el organismo ya ha ejecutado la práctica totalidad de su programa de financiación a medio y largo plazo previsto para el ejercicio.

La última vez que el organismo apeló al mercado fue el pasado jueves, cuando vendió 3.359 millones de euros en tres denominaciones distintas de deuda, en la que fue su última subasta de bonos y obligaciones del año.

Esa subasta, en la se registraron interés mixtos, registró una demanda por parte de los inversores de casi dos veces el importe colocado.

Dos días antes, el martes, el Tesoro adjudicó 4.975 millones de euros en letras a seis y doce meses, con un interés marginal superior en ambos casos y que se mantuvo por encima del 2 % en el de las últimas.

En el caso de las letras a tres y nueve meses, la última vez que el Tesoro las vendió, el pasado 11 de noviembre, su rentabilidad fue mixta.

Las letras a nueve meses salieron a un rendimiento marginal superior, del 1,976 % (niveles de septiembre), y las de tres meses, menor, del 1,926 %.

Con la puja del martes, el Tesoro dará por cerrado su calendario oficial de subastas de 2025, ya que la prevista para el 11 de diciembre, que iba a ser de bonos y obligaciones, no ha sido convocada. EFECOM

