Unas 200 personas se manifiestan en Barcelona contra Maduro y a favor de Machado

“El Nobel ilumina el camino a la libertad” fue una de las frases destacadas durante la marcha en Barcelona que reunió cerca de 200 personas, la mayoría venezolanos exiliados, con el propósito de exigir la recuperación de los derechos democráticos y la organización de elecciones transparentes en Venezuela. De acuerdo con la cobertura realizada por la fuente informativa, esta concentración no solo manifestó el respaldo a María Corina Machado, reciente receptora del Premio Nobel de la Paz, sino también un rechazo explícito a las políticas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según detalló el medio, la manifestación formó parte de la convocatoria denominada “Marcha por la paz y la libertad”, iniciativa lanzada por el partido opositor Vente Venezuela, directamente vinculado a la figura de Machado. Los participantes comenzaron reuniéndose frente al monumento a Cristóbal Colón, donde permanecieron aproximadamente una hora. Posteriormente, los congregados recorrieron la distancia hasta el monumento a Simón Bolívar, situado en el Parc de la Barceloneta. El trayecto y los puntos de encuentro no solo tuvieron valor simbólico para la diáspora, sino que fueron seleccionados por su significado en torno a la historia latinoamericana y los valores de la libertad, de acuerdo con lo consignado por el medio.

Durante toda la movilización predominaron pancartas que transmitieron el descontento frente a la administración de Maduro y, a la vez, reflejaron la esperanza de un eventual retorno a Venezuela. Entre los mensajes que se hicieron visibles destacaron leyendas tales como “Maduro me obligó a salir, pero Dios y María Corina me harán regresar”, “El Nobel es de los que han dado su vida por esta lucha”, y “El Nobel es de los que están injustamente detenidos”. Los asistentes emplearon los carteles también para rendir homenaje a quienes han perdido la vida o se encuentran privados de libertad debido a su participación en protestas o movimientos de oposición, según informó la fuente original.

La acción colectiva en Barcelona se integró a una serie de protestas coordinadas en varias ciudades, todas apuntando al mismo objetivo: requerir la restauración de garantías democráticas en Venezuela y expresar dolor por la represión experimentada tanto por quienes se encuentran en el exilio como por quienes siguen en el país. El medio destacó que la jornada estuvo marcada por la reiteración de consignas políticas y por la insistencia en un cambio de rumbo institucional para Venezuela.

Además, según reportó el medio, los organizadores de Vente Venezuela resaltaron que la distinción internacional otorgada a Machado representa, en este contexto, un aval a la resistencia de los sectores opositores. En palabras citadas por la fuente, este galardón simboliza la determinación de quienes llevan adelante la lucha por el restablecimiento de las libertades cívicas y la justicia en el país sudamericano.

Durante el recorrido, los manifestantes buscaron visibilizar la situación de la diáspora venezolana, muchos de los cuales se han visto forzados a abandonar su nación ante el agravamiento de la crisis política y social. Las referencias constantes a la esperanza de regresar y al deseo de justicia para quienes consideran perseguidos adquirieron una presencia significativa en la marcha, de acuerdo con el relato de los asistentes citado por el medio.

A lo largo de la actividad, la conexión entre la memoria colectiva, los derechos fundamentales y el pedido de acompañamiento internacional se mantuvo como uno de los ejes del discurso opositor. De acuerdo con lo publicado por la fuente, estos elementos dieron forma a una acción de protesta que, más allá del contexto local barcelonés, se vinculó a las experiencias de represión, exilio y resistencia que marca la actualidad venezolana bajo el gobierno de Nicolás Maduro.