Rueda reivindica la Constitución como garante del autogobierno de Galicia y la diversidad territorial

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la Constitución Española de 1978 como un marco que reconoce la "diversidad territorial" y "garante el autogobierno de Galicia".

Así lo ha señalado este sábado a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social 'X' con motivo de la celebración Día de la Constitución, el acuerdo que "hizo posible la convivencia en libertad, estabilidad y progreso".

"Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos", ha recalado Rueda en el mensaje, que ha acompañado de una imagen en la que se muestran izadas la bandera de Galicia y de España.