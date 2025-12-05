Espana agencias

Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte donde estará el Gobierno y el COE

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la implantación del nuevo Comité Ejecutivo del Deporte español del que forman parte el Ejecutivo a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) así como los comités nacionales olímpico y paralímpico.

Este nuevo órgano se dedicará a planificar y dirigir las líneas estratégicas al servicio de las federaciones y deportistas, según ha explicado Sánchez en un acto en la sede del COE, en la que se ha presentado el proyecto Modelo del Deporte y trabajará en el marcó del CSD.

Para Sánchez se trata de un avance muy importante porque en el nuevo comité estarán representadas las tres principales instituciones en la materia y tendrán un papel relevante para planificar y ejecutar las políticas del deporte español.

"Ponemos por encima de todo los intereses del deporte español, para trabajar juntos, hacerlo en equipo y dar el protagonismo que merecen" a los deportistas nacionales, ha asegurado.

Además ha afirmado que el deporte olímpico y paralímpico "avanzan de la mano" en España, donde no hay un modelo principal y secundario sino "un solo deporte español" que a su juicio es "inclusivo, moderno, competitivo y tiene visión de futuro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Martín Blanco (PP) defiende la relación parlamentaria con Junts: "No rechazaremos esos votos"

Martín Blanco (PP) defiende la

UPF pide la intervención de la ONU ante las "irregularidades" en la causa contra García Ortiz

UPF pide la intervención de

UPF pide la intervención de la ONU ante las "irregularidades" en la causa contra García Ortiz y piden que visite España

UPF pide la intervención de

López dice que el Gobierno hará "todo" por "revertir la privatización" de la sanidad en Madrid tras el caso de Torrejón

López dice que el Gobierno

Una jueza admite una querella por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión en Lavapiés (Madrid)

Una jueza admite una querella
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El origen de los tanques

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Vox vuelve a plantar a Felipe VI: no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera

El nuevo entrenamiento para el combate del Ejército de Tierra: así es el sistema de simulación sueco que enseñará a los militares

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de vida es en el que las aseguradoras sacan más beneficios”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 5 diciembre

Precio del oro en España hoy viernes 5 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club