LOs Comunes descartan mediar entre Junts y PSOE y ven "estable" la relación entre ambos

El abogado y eurodiputado de los Comunes Jaume Asens ha descartado este jueves que su formación medie entre Junts y PSOE ante la ruptura de los de Puigdemont con los socialistas y ve "estable" la relación entre ambos grupos.

"Fuimos esenciales en un momento en el que Junts y el PSOE no se hablaban y tenían las confianzas totalmente rotas. Y, allí, sí creo que pudimos jugar un papel relevante, pero ahora mismo la relación es estable", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha señalado que la confianza entre los dos partidos está tocada y que cree que deben entenderse entre ellos: "Nosotros, ahí, ahora, es un poco forzado que nos pongamos".

Peinado pregunta a las acusaciones si ven pertinente exonerar del 'caso Begoña Gómez' al delegado del Gobierno en Madrid

El magistrado responsable del caso solicita a las partes su posicionamiento ante la posibilidad de cerrar la investigación sobre el delegado del Ejecutivo en la capital, tras recibir un escrito fiscal que califica como “incomprensible” mantener su situación actual

El Constitucional pospone el debate en busca de la unanimidad para rechazar la rehabilitación cautelar de Junqueras

Mientras se busca consenso entre los magistrados, el máximo tribunal aplaza la resolución sobre solicitudes presentadas por líderes independentistas catalanes para suspender las sanciones de inhabilitación, tras el rechazo previo de la Fiscalía y posiciones encontradas en el pleno judicial

Mónica García ve un "gran escandalazo" que los jueces que han condenado a García Ortíz hablen a los alumnos del proceso

Directivo de Emergencias afirma a la jureza de la dena que planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas

El Supremo confirma que los permisos retribuidos deben disfrutarse siempre en días laborables

El máximo órgano judicial español respalda una interpretación clave que afecta a trabajadores y empresas al determinar que estos días deben disfrutarse solo cuando hay actividad profesional efectiva, reforzando la protección de la conciliación familiar y laboral

