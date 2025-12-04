LOs Comunes descartan mediar entre Junts y PSOE y ven "estable" la relación entre ambos

El abogado y eurodiputado de los Comunes Jaume Asens ha descartado este jueves que su formación medie entre Junts y PSOE ante la ruptura de los de Puigdemont con los socialistas y ve "estable" la relación entre ambos grupos.
"Fuimos esenciales en un momento en el que Junts y el PSOE no se hablaban y tenían las confianzas totalmente rotas. Y, allí, sí creo que pudimos jugar un papel relevante, pero ahora mismo la relación es estable", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.
Ha señalado que la confianza entre los dos partidos está tocada y que cree que deben entenderse entre ellos: "Nosotros, ahí, ahora, es un poco forzado que nos pongamos".
