Marlaska, tras las acusaciones de Víctor Ábalos: "En nuestras compras de mascarillas no hubo ninguna problemática"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido este miércoles de las acusaciones de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien le ha señalado por la compra en su departamento de las mascarillas de la trama.

"Yo lo que resuelvan los tribunales es lo que a mí me consta y me debe de constar y referir", ha respondido el ministro a preguntas de los medios en la localidad de Caudete (Albacete), donde ha inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

De este modo, ha defendido que en las compras de mascarillas por parte de Interior "no hubo ninguna problemática", ya que "fueron absolutamente analizadas por el Tribunal de Cuentas, intervenidas como procedía y sin ningún tipo de incidencia ni en la materialización del contrato por emergencia ni luego en su consecuente formalización y cumplimiento". "No hubo ningún tipo de incidencia", ha apostillado Grande-Marlaska, en respuesta a la entrevista de 'Vozpópuli'.

Dicho esto, el titular de Interior ha comentado que su departamento, en aquel momento, lo que hizo "era proceder conforme a la ley" para garantizar la integridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en esos momentos "prestaban un servicio importantísimo" para toda la sociedad y hasta que fueron aptas para adquirir todos los elementos de protección personal".