Feijóo espera que 2026 sea el año del cambio tras el "cóctel demoledor" de "mentira" y "corrupción" con Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que espera que el 2026 sea el "año del cambio" en España tras el "cóctel demoledor" para España que, a su juicio, ha supuesto este 2025 con el Gobierno de Pedro Sánchez por su "mentira" y los casos de corrupción que le afectan.

"El 2025 ha sido el gran año de la corrupción y de la gran mentira en España. Y la corrupción más la mentira es un cóctel demoledor para nuestro país", ha declarado Feijóo en la clausura del acto 'Perspectivas 2026. Una reflexión compartida sobre el año que viene', organizado por 'The Objective' en Madrid. Esta jornada ha sido inaugurada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

En su discurso, el jefe de la oposición ha afirmado que el PSOE y el Gobierno han deteriorado las instituciones, empeorado los servicios públicos y dañado la credibilidad internacional de España. "No es una crítica, es una crónica", ha aseverado.

"ESCÁNDALOS, UNO TRAS OTRO"

Así, ha lamentado que este 2025 no se haya hablado de los problemas que preocupan a los españoles, como la vivienda, la seguridad o la inmigración, y lo ha achacado a que "la podredumbre de este Gobierno lo tapa todo".

"Lamentablemente, los escándalos, uno tras otro, impiden que se preste atención debida a los temas importantes", ha resaltado, para añadir que "el sanchismo" les ha "robado" tiempo para hablar "de lo importante".

Feijóo ha dicho que el Gobierno de Sánchez, "supuestamente de la decencia", ha "levantado muros entre los españoles y ha utilizado la Moncloa como un núcleo irradiador de los bulos". "Es que los bulos salen de allí", ha exclamado.

"ESTE GOBIERNO TAMBIÉN PASARÁ"

En este sentido, el líder del PP ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "preocupado por resistir y por defenderse" y ha recalcado que "eso imposibilita el avance". "El 2025 pudo haber sido un año ganado por los españoles y la verdad es que es un año perdido por los españoles", ha apostillado.

Tras mostrarse convencido de que este Gobierno "también pasará", el presidente del PP ha asegurado que "la mejor perspectiva que puede tener España en el 2026 es que sea el año del cambio" político y se devuelva la voz a los ciudadanos. "Creo que una España distinta es posible y creo que los españoles van a saber lo que le ha saqueado el Gobierno en estos últimos años", ha enfatizado.

En su discurso, ha señalado que no existe democracia sana sin medios libres que fiscalicen al poder y trasladado su apoyo a los periodistas que ejercen desde la libertad y la ética profesional. "Y la verdad es que si nos toca, no os vamos a insultar, no os vamos a señalar y no os vamos a intimidar", ha comprometido ante los asistentes al acto.

CUMBRE CON MARRUECOS "SIN RUEDA DE PRENSA"

En su intervención, Feijóo también ha criticado que no haya rueda de prensa tras la cumbre con Marruecos. "Hoy ha habido una cumbre con Marruecos. ¿Nos pueden ustedes informar de lo que se ha acordado?", se ha preguntado.

Así ha criticado que sea una cumbre "sin rueda de prensa" y "sin declaraciones de las delegaciones". La XII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos tendrá lugar en realidad este jueves 4 de diciembre en el Complejo de la Moncloa.

El líder del PP también ha criticado que el Ejecutivo siga sin felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado tras el Premio Nobel y lo ha achacado a que la "sombra" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "es muy alargada".