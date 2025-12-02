Espana agencias

Vox acusa a Sánchez de "mentir descaradamente" sobre Ábalos: "Está a punto de decir que no conoce a Begoña"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por afirmar que José Luis Ábalos era "un gran desconocido" para él, asegurando que el jefe del Ejecutivo "miente descaradamente y está a un paso de decir o que sus hijas no son suyas o que está divorciado de Begoña".

"Está a un paso de decir que no conoce de nada a Begoña Gómez --esposa del presidente--. Además, la mala cara de Sánchez era directamente proporcional al nivel de sus mentiras", ha dicho Millán en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

La dirigente de Vox ha acusado a Sánchez de acudir "a su televisión particular a hacer su performance, a imponer su relato", en alusión a su entrevista este martes en RTVE: "Hombre, por favor, que diga que no conoce de nada a Ábalos... Le hemos visto muchas mentiras, pero esto ya raya lo ridículo y, desde luego, es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

Millán ha recordado además que tanto Ábalos como su exlugarteniente, Koldo García, "relacionan directamente a Begoña Gómez con el rescate irregular de Air Europa y a Sánchez con las maletas de Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela)".

CRÍTICAS AL FEMINISMO DEL GOBIERNO

Asimismo, la portavoz parlamentaria ha recordado que la ministra de Hacienda, entre otros, ha dicho que la palabra de un imputado "no vale nada", para preguntarse acto seguido: "¿Pero entonces por qué hay que creer al ex fiscal general del Estado condenado y no lo que dicen Ábalos y Koldo?"

Entonces, Millán se ha preguntado "quiénes miraban hacia otro lado" con el exministro de Transportes y si eran "los que callaban mientras sabían que enchufaba a prostitutas y se gastaban el dinero de todos los españoles en prostíbulos". ¿Este es el gobierno feminista de Sánchez? ¿el que borra denuncias de mujeres acosadas?, ¿el que coloca pulseras antimaltrato que no funcionan? Y así exactamente con todo", ha rematado.

