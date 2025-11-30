Espana agencias

Miriam Guardiola (PP): "Los murcianos no necesitan que 'sanchistas' que amparan la corrupción vengan a contar mentiras"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola, en respuesta a unas declaraciones de Patxi López en un acto del PSOE junto a Francisco Lucas, ha manifestado que "los ciudadanos de la Región no necesitan que sanchistas que amparan la corrupción vengan a contar mentiras".

"Los que aplaudían a Santos Cerdán y a Ábalos no pueden dar lecciones de nada", ha apuntado Guardiola, que ha recordado que "Santos Cerdán es el padrino político de Francisco Lucas, quien también en su momento aplaudió el nombramiento del ahora condenado fiscal general del Estado".

"El mayor lastre para la Región de Murcia se llama Pedro Sánchez: nos cierra el Trasvase Tajo-Segura y nos niega una financiación justa", ha señalado la portavoz del PP.

"Con el presidente Fernando López Miras, y gracias a sus políticas de libertad y apoyo al emprendimiento, la Región de Murcia lidera el crecimiento y la creación de empleo a pesar de la infrafinanciación y los maltratos de Sánchez", ha remarcado Guardiola.

A ese respecto, la portavoz ha recordado que la Región de Murcia "lideró el crecimiento económico en 2024, un 4,5 por ciento del PIB, un punto por encima de la medida nacional", además "registra cifras récord de empleo, 700.000 ocupados" y "somos la segunda región con mayor incremento del número de autónomos".

"Para 'declive' o 'estancamiento', los siete años de desgobierno de Pedro Sánchez, que han generalizado la precariedad, han situado a España en los mayores niveles de pobreza de Europa y que, lejos de plantear soluciones a problemas como el acceso a la vivienda, los ha agravado", ha resaltado.

Guardiola se ha preguntado a continuación "¿de qué presume el delegado de Sánchez en la Región? ¿De votar en contra del Trasvase, de enterrar la Bahía de Portmán, de dejar sin agua a 100.000 vecinos durante 15 días o de castigar a nuestros agricultores respaldando el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos?".

"En lugar de traerse de Ferraz a políticos que, pese a no conocer absolutamente nada la realidad de la Región, se permiten dar lecciones, el señor Lucas debería plantarse ante el PSOE y el Gobierno de su jefe Sánchez, exigir una financiación justa y rechazar el cierre del Trasvase", ha reseñado Guardiola. "Y, de paso, que pida que convoca a los españoles a las urnas por toda la corrupción que rodea a Sánchez y que está carcomiendo nuestra democracia", ha concluido.

EuropaPress

