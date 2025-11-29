Espana agencias

Sánchez acusa a la derecha de vivir en un 'Black Friday' constante en el que ponen en venta la democracia y los derechos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a las formaciones de derecha de vivir en un 'Black Friday' "constante" en el que quieren poner "en venta" la democracia y los derechos de las mujeres y ofrecer "descuentos" en los servicios públicos para llegar al poder.

Sánchez ha dejado este mensaje durante su intervención en el Consejo de la Internacional Socialista en Malta, donde no ha valorado ningún asunto de la actualidad española y ha alertado de los riesgos que acarrean las ideologías que defienden partidos como PP o Vox.

Durante su intervención, el presidente ha aseverado que los partidos políticos que representan a la derecha tradicional han sido absorbidos por la "extrema derecha" y acabará perdiendo los valores que tenían y también votantes.

Así, el líder del Ejecutivo español ha apuntado que antes formaciones de izquierda y derecha tenían discrepancias políticas sobre cómo afrontar uno u otro asunto, pero existía una "base común" sobre la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos, la ciencia o la verdad. "Ahora eso ha desaparecido", ha avisado Sánchez.

A renglón seguido, ha argumentado que la derecha tradicional creía "de manera ingenua" que podía controlar a la extrema derecha y finalmente lo que ha hecho ha sido normalizarla llevándola a gobiernos y "copiando no sólo sus ideas, sino también sus tácticas".

DENUNCIA SUS "CONTRADICCIONES"

El presidente del Gobierno también ha criticado las "contradicciones" de los partidos del espectro de la derecha: "Se llaman patriotas, pero se venden a las empresas multinacionales (...) dicen gobernar para la gente, pero legislan para las élites. Son una contradicción", ha remachado.

Con este panorama, Sánchez ha incidido en que los gobiernos socialdemócratas no pueden permitirse "dar un paso atrás" y tienen que hacer frente a grandes retos como la lucha contra el cambio climático, el aumento de las desigualdades, mejorar la igualdad entre hombres y mujeres y mantener la paz en el plano geopolítico internacional.

Asimismo, ha querido poner en valor la victoria de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York, puesto que en su opinión lo ha conseguido precisamente incrementando las expectativas y no rebajándolas.

ALERTA DE LOS RIESGOS BÉLICOS

Sánchez ha subrayado en este punto que en la actualidad los conflictos bélicos están en sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente por la situación en Ucrania y Oriente Medio, y ha hecho hincapié en los riesgos que implican los ciberataques, las amenazas híbridas o el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como arma.

El líder socialista ha defendido la solución de los dos Estados en el caso de Israel y Palestina, mientras que en Ucrania ha pedido una paz "justa y sostenible" con garantías de seguridad e integridad territorial. Así las cosas, cree que la respuesta a todo ello tiene que ser "diálogo y diplomacia" y por ello ha enfatizado en que el mensaje tiene que ser el de "No a la guerra y un gran sí a la paz".

Para zanjar su intervención, Sánchez ha dicho que pese a los "momentos difíciles" que se viven en la actualidad, la izquierda siempre va a ser "la brújula" que sigue apuntando "hacia la dignidad, la igualdad y la justicia"; al tiempo que ha mandado sendos mensajes de apoyo al partido turco CHP por el congreso que va a celebrar este domingo y a los socialistas chilenos por los comicios electorales que acontecen en el país latinoamericano.

