Espana agencias

Tellado cree que Sánchez no habrá podido dormir pendiente de si Ábalos entra en prisión, ya que "no actuaba solo"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha mostrado hoy su convencimiento de que Pedro Sánchez no habrá podido dormir esta noche porque estará "en vilo" con lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo con José Luis Ábalos, que podría decretar su ingreso en prisión. En su opinión Sánchez "lo sabía todo", está seguro de que el exsecretario de Organización "no actuaba solo" y ahora se encuentra "molesto" por que parece que en el partido "no lo conoce nadie".

Tellado ha realizado estas manifestaciones en 'La mirada crítica' de 'Tele 5', recogidas por Europa Press, al ser preguntado si cree que Ábalos y Koldo van a acabar en la cárcel. El dirigente 'popular' ha respondido que cree que "el que no ha podido dormir es Pedro Sánchez, porque está en vilo con lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo", sabiendo que puede haber auto de prisión para Ábalos y Koldo, que le acompañaron, según ha recordado, cuando decidió presentarse a las primarias para la secretaría general del PSOE en 2017.

Mientras que, ha precisado, en el Partido Popular van a "tener mejor día que el que tiene Pedro Sánchez y sus más estrechos colaboradores pendientes de si entran en prisión o no".

Al ser preguntado si cree que Ábalos está empezando a tirar de la manta, Miguel Tellado ha explicado que "no es fácil enfrentarse a una petición de 24 años de cárcel", que es lo que solicita la Fiscalía para el exsecretario de Organización del PSOE.

En su opinión, "Ábalos no actuaba solo" y ahora se encuentra "especialmente molesto" porque parece que en el PSOE "ya no lo conocía nadie", aunque era el número dos de Sánchez. Además, ha recordado que su siguiente número dos, Santos Cerdán, también ha estado en prisión y ha sido puesto en libertad porque el juez cree que ya no hay riesgo de que destruya pruebas.

EL ENTORNO DELICTIVO DE PEDRO SÁNCHEZ

Dicho esto, ha insistido en que es "normal" la preocupación de Ábalos porque está convencido de que se siente "desasistido" por sus compañeros y por el que fuera su jefe, del que el dirigente 'popular' ha recalcado que está "seguro de que lo sabía todo cuando Ábalos permitía que sucediesen determinadas cuestiones". Este, ha exclamado Tellado, "es el entorno delictivo del presidente del Gobierno de España".

En opinión del secretario general del PP, España "no se merece tener un Gobierno en esta situación" tan "tremendamente lamentable" con un presidente que cree que sus emergencias son las del país. Por ello, ha insistido en que Pedro Sánchez asuma la situación en la que se encuentran tanto él como su partido y su Gobierno y le de la palabra a los españoles convocando elecciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE insiste en que no teme nada de lo que pueda decir Ábalos

Infobae

Aldama llega a la AN para declarar sobre los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias

Aldama llega a la AN

Casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda

Infobae

Detenido tras robar un bolso con 6.000 euros y perder parte de los billetes en la huida

Infobae

Detenida una mujer por un incendio de un piso de Barakaldo en el que murió un varón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions