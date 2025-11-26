Espana agencias

El juez del 'caso Leire Díez' cita a Cerdán y Hernando como testigos el próximo 2 de febrero

Guardar

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Así lo indica en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Arturo Zamarriego, que también cita para ese día como testigos a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, ya que los cuatro habrían participado en reuniones con Díez.

El juez además reclama al PSOE para que le informe de si Díez "es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada", así como "si durante el tiempo que ha estado afiliado en su caso, si desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad". Igualmente, pide que le comuniquen la misma información sobre Cerdán y Hernando.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno insiste en negar la reunión de Sánchez y Otegi y denuncia que se dé "credibilidad" a un imputado como Ábalos

El Gobierno insiste en negar

El ICAM dice que la participación de magistrados en cursos de formación es "práctica habitual"

El ICAM dice que la

Rufián augura que el PP valenciano acabará "asesinando a Mazón" y ensalza la valentía y dignidad de la jueza de la dana

Rufián augura que el PP

Libertad provisional para un portero de discoteca acusado de causar la muerte a un joven en Vitoria

Libertad provisional para un portero

Ábalos dice que sabe por "fuentes presenciales" que Sánchez y Cerdán se vieron con Otegi antes de la moción de censura

Ábalos dice que sabe por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos peritos contratados por Santos

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El CGPJ avala por unanimidad la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

Ábalos asegura que la reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy “existió”

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

Un trabajador despedido se cobra la venganza y hace perder a su empresa 750.000 euros, pero le cazan: 10 años de cárcel e indemnización

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”