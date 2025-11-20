Espana agencias

Juzgan este jueves al acusado de retener en su domicilio a una mujer con la que concertó una cita

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este jueves el juicio contra un hombre acusado de retener en su domicilio a una mujer con la que concertó una cita y de golpear a los agentes que acudieron en su ayuda.

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de siete años y medio de prisión para él por presuntos delitos de detención ilegal, atentado a la autoridad, delito leve de lesiones y otro de daños, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan al 26 de abril de 2023, cuando el acusado, de 46 años, concertó una cita con la víctima y se desplazaron a su vivienda. Una vez allí, el hombre, que portaba un cuchillo, presuntamente la retuvo en una habitación cuya puerta se hallaba bloqueada por un armario y varios enseres.

Según relata el fiscal, la mujer quedó privada de su libertad mientras estuvo retenida en la vivienda hasta la llegada de los agentes. El acusado se "opuso de forma activa y violenta" a la presencia policial, negándose a seguir las indicaciones policiales, "obligándoles a tratar de inmovilizarlo, momento en que presuntamente golpeó en la mano izquierda a uno de ellos.

Una vez dentro del vehículo policial, el hombre propinó fuertes golpes con las piernas contra el cristal izquierdo trasero provocando su rotura.

La Fiscalía pide que sea condenado a cinco años y medio de cárcel por el delito de detención ilegal y que se le imponga la prohibición de comunicarse y de acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años.

Por el delito de atentado solicita otros dos años de prisión y sendas multas de 600 euros por el supuesto delito de lesiones cometido contra el agente y por el de daños al vehículo.

