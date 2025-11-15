Espana agencias

Feijóo quiere jóvenes ambiciosos y que "no vivan del Estado" y les alerta de partidos que "discuten" la democracia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado a los jóvenes a ser ambiciosos, creer en Europa, no esperar a tiempos mejores y "no resignarse", entre otros consejos, y les ha advertido sobre formaciones políticas para quienes la democracia "empieza a ser discutida y discutible".

"Yo estoy convencido que este tiempo pasará y que volveremos otra vez al esfuerzo, a distinguir entre aprobar y suspender, a saber que no se puede vivir del Estado, que los jóvenes no hay que controlarlos, sino dejarlos avanzar", ha añadido.

Durante su intervención en el Foro por el Futuro de la Unión Europa, el presidente 'popular' ha asegurado que el Viejo Continente "no puede permitirse una juventud resignada". En este sentido, ha indicado que la resignación es "una gran amenaza política y social" y ha calificado de "estafa social" cuando a los jóvenes les ofrecen el "falso gratis".

Feijóo ha animado a los asistentes a "no sucumbir al conformismo". "Yo me comprometo a no condenar a una generación", ha prometido, al tiempo que ha rechazado la existencia de "una juventud dócil, rendida y entretenida con el temario que ponga el Gobierno de turno", sosteniendo que "hay gobiernos que se sienten cómodos con jóvenes dependientes de ellos".

El líder del Partido Popular ha señalado que en España hay jóvenes que tienen pagas, "pero no tienen oportunidades"; y otros que "se conforman con una vida subsidiada, pero no tienen una vida propia". A continuación, ha reivindicado la España "inconformista y ambiciosa" y ha sostenido que el país "está en una situación de decadencia desde hace más de un lustro que no está ofreciendo su mejor versión".

SOBRE LA PRECARIEDAD LABORAL Y LA VIVIENDA

Por otro lado, el líder de la oposición ha hablado también del problema del paro juvenil, de los empleos "con los que no se puede vivir" y del acceso a la vivienda. "La mayoría de los jóvenes vive de alquiler en piso compartido. Hace 20 años dos de cada tres menores de 35 eran propietarios y ahora es uno de cada tres", ha apuntado.

En esta línea, ha advertido de que España tiene una crisis de vivienda "formidable", con unas 700.000 viviendas en lista de espera y un déficit de 200.000 cada año, según sus datos. "Necesitamos muchas más viviendas", ha indicado Feijóo, que ha apostado por priorizar su construcción.

"Si tenemos que posponer una serie de kilómetros de AVE o de autovías para hacer viviendas, hagámoslas", ha apuntado el presidente 'popular'. A continuación, ha recordado su propuesta una bajada fiscal para las gentes de menos de 35 años para adquirir su primera vivienda y que "el 30% del coste de una vivienda no sean impuestos".

LOS MIGRANTES "TENDRÁN DE ADECUARSE" A LA FORMA DE VIDA EUROPEA

Durante su intervención, Núñez Feijóo ha defendido la importancia de sustentar los valores europeos y ha advertido de la existencia de fuerzas internas que intentan disgregar la Unión Europea (UE), otras que quieren volver al proteccionismo nacional y de "enemigos exteriores" que buscan que la UE "vuelva al 27 estados".

El máximo dirigente del Partido Popular ha insistido en que la juventud europea "empieza ya a no notar" las posibilidades de la Unión y ha pedido que Europa "se sienta en la calle, en la universidad y en sus empresas". Ha apelado a las raíces europeas y ha defendido que quienes lleguen al continente "tendrán que adecuarse" a sus leyes, derechos y forma de vida.

CRITICA LA "OBSESIÓN POR LA REGULACIÓN" EN LA UE

En su respuesta a las preguntas que le han realizado en el foro, Feijóo ha afirmado que Europa es "una historia de éxito" donde ahora empieza a tener competidores muy fuertes, apuntando a Estados Unidos, China y otros países más pequeños y medianos".

En ese punto, ha criticado que la Unión se ha "obsesionado" por la regulación, mientras que China se ha especializado en la fabricación y Estados Unidos en la innovación. "Somos campeones de regulación y eso significa que hemos perdido la prioridad para innovar y para fabricar", ha dicho.

El presidente del PP ha revisado también factores como la sostenibilidad energética, la invasión rusa de Ucrania, la pandemia y el endeudamiento europeo, la situación y relación con Iberoamérica, y ha señalado que "la ensaladilla de problemas es grande".

Asimismo, ha pedido una legislatura europea "que merezca la pena recordar" y ha insistido en avanzar en las mayorías y dejar atrás las unanimidades para tomar acuerdos en la UE, así como en la necesidad de "desregular", de producir más a precios más competitivos y de avanzar en la unión bancaria y energética.

Finalmente, entre otros asuntos, Feijóo ha defendido que Europa necesita "reducir su dependencia exterior", especialmente en sectores clave, y ha reiterado que las tensiones actuales exigen "buscar soluciones" en un mundo con "competidores que trabajan más, cobran menos y viven peor".

