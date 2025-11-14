Espana agencias

Piden 8 años de cárcel para una mujer por intentar matar a un investigado por agresión sexual a la madre de la acusada

La Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará los días 18 y 19 de noviembre el juicio contra S.E.C., una mujer acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa por dos ataques cometidos el 3 de abril de 2023 contra A.M.F., un hombre de 63 años que aquel día había declarado en los juzgados como investigado en una causa por agresión sexual presuntamente cometido contra la madre de la acusada. La Fiscalía pide para ella ocho años de prisión y una orden de alejamiento de 18 años.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada y varios familiares increparon al hombre a la salida de los juzgados de Ciudad Real. En el transcurso del incidente, ella le lanzó una llave de rueda en forma de L, que impactó en su espalda, y le propinó un cabezazo que lo hizo caer al suelo.

Horas después, la acusada acudió a una gasolinera de El Robledo, donde adquirió cinco euros de gasolina que la empleada le despachó en una garrafa. Minutos después, la víctima encontró la garrafa en el escalón de su domicilio, con parte del combustible derramado alrededor.

El segundo ataque, el más grave, ocurrió a última hora de la tarde en un bar de Porzuna. La Fiscalía sostiene que la acusada se acercó por la espalda a la víctima, que estaba junto a una ventana, y tras dirigirse a él le clavó un objeto punzante en el abdomen. Acto seguido, huyó en su vehículo.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la puñalada seccionó la arteria ilíaca externa izquierda, provocó un sangrado activo y generó una lesión que habría sido mortal sin una intervención médica rápida.

La víctima fue sometida a una laparotomía y a la colocación de una endoprótesis arterial, además de drenaje, medicación e ingreso hospitalario. Tardó 23 días en recuperarse entre perjuicio grave, moderado y días básicos y presenta tres cicatrices como secuelas.

Por todo ello, el Ministerio Público pide una pena de prisión de ocho años, la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de indemnizarlo con 7.150 euros por los días de perjuicio, secuelas y gastos médicos.

EuropaPress

