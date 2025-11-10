El lehendakari recibirá este martes en Ajuria Enea al nuevo alcalde de San Sebastián

El lehendakari, Imanol Pradales, recibirá este martes en el Palacio de Ajuria Enea al nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. Se trata del primer encuentro institucional desde que Insausti tomara posesión como regidor donostiarra el pasado 29 de octubre.
En la reunión se abordará el desarrollo de proyectos estratégicos para San Sebastián y el marco de colaboración 2025-2027 entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento donostiarra, según han informado ambas instituciones.
