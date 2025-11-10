Espana agencias

El lehendakari recibirá este martes en Ajuria Enea al nuevo alcalde de San Sebastián

Guardar

El lehendakari, Imanol Pradales, recibirá este martes en el Palacio de Ajuria Enea al nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. Se trata del primer encuentro institucional desde que Insausti tomara posesión como regidor donostiarra el pasado 29 de octubre.

En la reunión se abordará el desarrollo de proyectos estratégicos para San Sebastián y el marco de colaboración 2025-2027 entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento donostiarra, según han informado ambas instituciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Adelante reclama "saber la verdad" en presunto caso de abusos del obispo: "30 años después no es justicia"

Adelante reclama "saber la verdad"

La jueza de la dana pide a Presidencia el informe de cargos de Justicia que recibieron alertas de menciones en medios

La jueza de la dana

El dueño del Medusa Beach declarará este martes por el derrumbe mortal tras varios aplazamientos

El dueño del Medusa Beach

PSOE-A acusa al PP-A de "vetar" una comparecencia de Amama en el Parlamento por el Presupuesto y registra una queja

PSOE-A acusa al PP-A de

Dos ONG se querellan en la Audiencia Nacional contra Huawei y otras dos empresas chinas por el genocidio iugur

Dos ONG se querellan en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo García piden

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

Miguel Ángel Rodríguez se equivocó al citar una ley para fundamentar su versión como testigo en el juicio contra el fiscal general

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz estará muy barata este 11 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 3 euros

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos