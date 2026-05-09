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Arbeloa argumenta con Juanito: "¿No se equivocó nunca? Pues estamos muy orgullosos de él"

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Madrid, 9 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, sacó a relucir la figura de Juan Gómez 'Juanito', futbolista del club blanco entre 1977 y 1987, como argumento para explicar los encontronazos que han protagonizado esta semana Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que han generado una crisis pocas veces vista en la entidad presidida por Florentino Pérez.

Arbeloa lamentó las acciones de sus jugadores. La primera, el miércoles, cuando protagonizaron una dura disputa durante el entrenamiento. El segundo, el jueves y que terminó con Valverde en el hospital para curarse una brecha en la frente. El club reaccionó con la apertura de un expediente y una multa de 500.000 euros a ambos.

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El técnico del Real Madrid, 48 horas después de que salieran a la luz los piques de sus jugadores, habló en rueda de prensa de Juanito, un jugador cuyo carácter le jugó malas pasadas a lo largo de su carrera. El más sonado, una agresión al jugador del Bayern Múnich Lothar Matthaus en las semifinales de la Copa de Europa de 1987 y que terminó con su carrera en el Real Madrid .

"Siempre pongo un ejemplo. Para mí, hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Y Juanito no se equivocó nunca? Pues yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Creo que es el único al que se le canta en cada encuentro", destacó.

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"Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma. ¿Cómo no me voy a equivocar yo?. Pero si por algo le queremos, es porque se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Valverde y Tchouameni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos", agregó.

Además, dejó claro que no va a permitir que se aproveche la polémica que han protagonizado ambos para poner en duda la profesionalidad de sus jugadores y aseguró que "es mentira" que le hayan faltado al respeto.

"Como lo es que alguno de ellos no juegue por problemas conmigo, o por su vida fuera del Real Madrid. Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada... seguramente no, seguro, no esté a la altura. Pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. De cómo me han recibido, por de dónde veníamos. Y está claro que la frustración y la rabia puede llevarte a situaciones que no quieres", concluyó. EFE

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