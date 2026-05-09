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La barcelonesa que tuvo contacto con una fallecida por hantavirus, aislada en el Clínic

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Barcelona, 9 may (EFE).- La vecina de Barcelona que tuvo contacto en el avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus llegará "dentro de poco" al Hospital Clínic de Barcelona, donde se someterá a una cuarentena obligatoria durante un periodo de entre tres y seis semanas al ser considerada un contacto.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este sábado el director asistencial del Hospital Clínic, Toni Castells, quien ha recordado que la mujer es asintomática, por lo que "tiene consideración de contacto, no de paciente".

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A su llegada al centro sanitario le harán una prueba PCR, tanto de sangre como de saliva, cuyos resultados se conocerán aproximadamente 24 horas después.

"El periodo de incubación entre que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolle síntomas -si es que los desarrolla- oscila entre las tres y las seis semanas. Por tanto, el periodo de cuarentena estará por ahí", ha puntualizado Castells.

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Siguiendo con el protocolo fijado por el Ministerio de Educación, la mujer se instalará en una habitación de aislamiento, donde será atendida por personal médico y de enfermería, y en caso de dar negativo en la PCR, se le volverá a hacer la misma prueba dentro de una semana.

Se trata del tercer contacto identificado en España por haber coincidido en el avión de la compañía KLM en el que la neerlandesa fallecida intentó viajar a su país desde Johannesburgo.

Ya hay una paciente ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus, y otra mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, ha sido localizada sin síntomas. EFE

(Vídeo)

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EFE

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