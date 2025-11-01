Espana agencias

Montero confirma que se ha reunido con el equipo de Podemos Aragón y llama a "poner a la izquierda en pie"

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha confirmado que se ha reunido en las últimas horas con el equipo técnico de la formación morada en Aragón, que este lunes inicia su proceso de Asamblea Ciudadana de cara a la elección tanto de la persona que haga cargo de la coordinación como de la directiva del partido.

Unos encuentros que Montero ha circunscrito a la "acción política" en los actos desarrollados en Zaragoza tanto este viernes, la presentación de su libro 'Algo habremos hecho bien', como este sábado, en la manifestación convocada por la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' para exigir la puesta en libertad de los dos jóvenes que siguen en prisión de los seis condenados por los disturbios registrados durante una manifestación contra la celebración de un acto de Vox en 2019 en la capital aragonesa.

Montero ha reconocido, como ya hiciera este viernes, las "dificultades" y "problemas organizativos" que ha sufrido la formación en los últimos años, pero se ha mostrado convencida de que estos se van a resolver.

"He podido ver a los compañeros y compañeras de Podemos en la actividad que hemos hecho tanto ayer como hoy, así tiene que ser. Podemos está volcado en la actividad política para poner a la izquierda en pie. Lo tenemos que hacer en España y lo tenemos también que hacer en Aragón y en Zaragoza".

Una tarea a la que asegura están "completamente entregadas": "Todo nuestro tiempo está dedicado a estar en las calles, a estar en nuestros barrios, a estar en nuestras ciudades para poner a la izquierda en pie. Porque a la extrema derecha, al fascismo, se la para desde la izquierda, desde el feminismo y avanzando en derechos".

Preguntada sobre la carta en la que una parte de la militancia en Aragón criticaba el proceso participativo la eurodiputada ha insistido en que "los problemas organizativos se resuelven haciendo política" y, precisamente por ello, ha sido ese "el marco" en el que ha compartido el tiempo en estos dos días en Zaragoza con los compañeros de Aragón.

