Hipoges apuesta por crecer en España y mira las fusiones y adquisiciones que puedan surgir

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Hipoges ha anunciado su apuesta por continuar operando y creciendo en España, donde ha transaccionado más de 12.600 activos inmobiliarios en los nueve primeros meses del año, y espera jugar un rol proactivo en el proceso de operaciones corporativas, fusiones y adquisiciones que se van a producir.

Según ha destacado el director de Real Estate en Hipoges para Sareb, Borja Izquierdo, el mercado inmobiliario está viviendo un gran dinamismo este año y tanto particulares como promotores e inversores están demostrando un enorme interés sobre todo por viviendas, inmuebles sin acabar y suelos residenciales. Ha achacado esta tendencia al fuerte desequilibrio que existe entre una demanda creciente y un 'stock' cada vez más limitado, especialmente en determinados mercados.

Por autonomías, la mayoría de las operaciones que ha formalizado Hipoges durante los nueve primeros meses del año en España se han concentrado en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Comunidad de Madrid, indica en un comunicado.

La compañía ha reconocido que el mercado del 'servicing' está evolucionado hacia un proceso de mayor concentración de operadores, debido a su menor tamaño, una vez se ha superado la fase de venta de carteras masivas y subraya que el menor tamaño del mercado y el hecho de que los márgenes sean cada vez más ajustados ha supuesto un aliciente para ser más eficientes y abrir una línea de trabajo a más actividades.

Además, la firma espera avanzar también en la diversificación de sus líneas de actividad. En este sentido, uno de sus grandes objetivos para 2026 es trabajar más cerca de las entidades bancarias y conseguir que más del 50 % de los ingresos de Hipoges procedan de actividades complementarias al 'servicing'.

La compañía ya ha dado pasos en esta estrategia durante 2025 con su entrada en los negocios de asesoría, gestión y operación de hoteles y activos relacionados, y de financiación alternativa, con la entrada en España de su gestora de fondos especializada en inversiones en 'private equity', inmobiliario y deuda (Finprop Capital), con la que prevé acometer una inversión de 100 millones de euros en dos años.

La expansión internacional es el tercer eje que forma parte de la hoja de ruta de la compañía. Además de crecer en Portugal, Italia y Grecia, con estrategias complementarias en cada uno de estos países, en línea con lo que ocurre en España, Hipoges está valorando iniciar operaciones en Francia y volver a operar en Brasil, un mercado en el que ya trabajó y que considera que ofrece buenas perspectivas de futuro. EFECOM