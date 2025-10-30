Sánchez asegura que Chivite cuenta con toda su "confianza" y que no hay "nada ilegal" en las obras de Belate

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado que la presidenta de Navarra, María Chivite, cuenta con su "confianza" y ha subrayado que no hay "nada ilegal" en las obras del túnel de Belate.

"La respuesta a su pregunta sobre el Gobierno de Navarra, por supuesto que la señora Chivite cuenta con toda mi confianza", ha declarado Sánchez cuando la senadora de Unión del Pueblo Navarro María del Mar Caballero le ha preguntado si ha perdido la confianza en el PSOE de Navarra tras la caída de Santos Cerdán dado que allí se "inició la trama" y si "ponía la mano en el fuego" por la presidenta de Navarra.

Dicho esto, ha defendido la legalidad de las obras de Belate. "Lo que tengo que decirle es que no hay absolutamente nada ilegal en ninguna de estas cuestiones. Todos los informes de las oficinas fiscalizadoras lo que indican es que no existe ninguna ilegalidad en la publicación de obras", ha resaltado Sánchez, para añadir que la actuación del Gobierno de Chivite "se traduce en transparencia".

Sin embargo, Caballero ha asegurado que esa obra de Belate fue "adjudicada a una empresa de Santos Cerdán" y ha contado con "un montón de notas de reparos", subrayando que "la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción independiente que se ha creado" ha dicho que "esa adjudicación sería nula de pleno derecho".

¿CONOCE A ANTXON ALONSO?

Al ser preguntado expresamente si sabía que el consejero de Navarra era el tío de María Chivite, Sánchez ha indicado que "desconocía esa circunstancia". Preguntado después si conoce de Antxon Alonso, "socio de Santos Cerdán", el presidente ha respondido: "No le conozco, que yo recuerde".

La senadora de UPN también ha interpelado a Sánchez si encargó a Santos Cerdán, su 'ex número tres' en el PSOE, que "fuese discreto en sus negociaciones con EH Bildu para los pactos de la entrega de Pamplona a Bildu", criticando que "por primera vez en la historia" se "quitara la alcaldía a Unión de Pueblo Navarro para dársela" a EH Bildu.

"Eso vino fruto de un pacto que lo sabemos, de su investidura y que negocio Santos Cerdán y está, es lo que sabemos", ha apostillado Caballero, a lo que el presidente del Gobierno ha respondido recordando que en Extremadura "no ganó el Partido Popular".

CABALLERO, A SÁNCHEZ: "VÁYASE"

Finalmente, Caballero ha preguntado a Sánchez "hasta cuándo va a fingir que no sabía nada de todo de lo que hacían todos los que tenía a su alrededor", citando al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán.

"Usted es responsable directo de toda esta corrupción porque es que ha salido de su núcleo duro. Sin usted hubiera sido imposible que ellos cometieran delitos. Usted les ha dado esa oportunidad. O sea, no sabemos nosotros hasta dónde pueda estar usted implicado en toda esta trama, pero lo que sí sabemos es que el responsable último, váyase", le ha espetado.

En su intervención, Sánchez ha aprovechado para "agradecer a los millones y millones de españoles y españolas que votan al Partido Socialista y aquellas otras formaciones políticas que han propiciado el que haya un gobierno de progreso que está llevando al país a unas cotas de crecimiento económico y de creación de empleo que no tenía". Y dicho esto, ha criticado que se propongan "este tipo de comisiones de difamación".