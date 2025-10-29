La Fiscalía archiva la denuncia de Pérez Dolset contra el fiscal Stampa por alertar de la reunión con él y Leire Díez

La Fiscalía de Madrid ha archivado de plano la denuncia presentada por el empresario Javier Pérez Dolset contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos tras conocer que este último denunció ante el propio Ministerio Público que en una reunión, a la que también acudió la ex militante socialista Leire Díez, le ofrecieron ayuda en su litigio por su salida de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de información sensible.

Según ha informado la Fiscalía madrileña, ha archivado de plano esta denuncia --que apuntaba a presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho--, al considerar que los hechos que relata no son constitutivos de delito, al tiempo que ha recordado que ya están sometidos a un procedimiento judicial en el que Pérez Dolset está investigado

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, Pérez Dolset, indicó que, según había podido saber por al prensa, Stampa había presentado "un relato ante sus superiores" donde manifestaba que en dicha reunión el empresario le había ofrecido "solucionar los problemas con sus superiores en la Fiscalía a cambio de información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción". "Esto es absolutamente falso", aseguraba.

Stampa avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 3 de junio de que se había reunido con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo. Indicó que le habían citado a través de un tercero que le trasladó "el interés del Gobierno" en contactar con él "con el fin de disculparse" por el trato "injusto" que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

"Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire (Díez) le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite' y que 'la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", dijo en su denuncia el que fuera fiscal del 'caso Villarejo'.

Además, aseguró que al preguntarle a Díez quién era ella, la mujer le contestó que era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso". Stampa incidió en que le preguntó a qué se refería: "¿Detrás de qué?". Díez le habría contestado que se trataba de "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción".

En el documento, al que también tuvo acceso Europa Press, Stampa explicó que, aunque no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

"La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las 'informaciones' que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra", agregó Stampa.

Cabe recordar que las presuntas maniobras de Díez para obtener información comprometedora tanto de fiscales como de agentes de la Guardia Civil están investigadas en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid como presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Tanto ella como Pérez Dolset están citados para declarar como imputados el próximo 11 de noviembre por estos hechos, que incluyen la denuncia de Stampa.