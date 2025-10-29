El acusado por estafar 6.500 a una mujer a través de Facebook acepta indemnizarla con 9.000 euros

El hombre acusado de estafar 6.500 euros a una vecina de Ames (A Coruña), con la que mantenía una relación de afectividad a través de Facebook, ha aceptado pagar una indemnización a la víctima por una cantidad de 9.000 euros, que abonará durante dos años y cuatro meses con transferencias mensuales.

El juicio, previsto para este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña (con sede en Santiago), no se ha llegado a celebrar dado que las dos partes han llegado a un acuerdo, en el que se han introducido modificaciones sobre la responsabilidad civil y la pena que se pedían.

Inicialmente, se solicitaban para el acusado 15 meses de cárcel, que se han reducido a seis, sujetos a una suspensión de dos años. Esto quiere decir que el acusado solo tendría que ingresar en prisión si cometiese un delito durante este tiempo o incumpliese el pago de la responsabilidad civil.

Por otra parte, se pedía una indemnización de 6.500 euros --equivalente a la cantidad estafada--, que se ha elevado hasta 9.000, de los cuales 700 euros ya han sido abonados directamente a la víctima. De este modo, el acusado deberá pagar el resto en transferencias mensuales de 300 euros (durante 27 meses) y una última de 200 euros, que está obligado a ingresar antes del día 10 de cada mes.

HECHOS

Los hechos, que el acusado ha aceptado como ciertos, ocurrieron en 2022, cuando el hombre solicitó a la víctima que le prestara ciertas cantidades de dinero para poder pagar los gastos de un juicio penal por una pelea y la reparación de su coche.

La víctima realizó tres transferencias bancarias a la cuenta indicada por el acusado: dos de 2.500 euros (cada una) los días 28 de marzo y 2 de mayo, y otra de 1.500 euros el 1 de junio. Tras recibir estas cantidades, el hombre cortó todo tipo de comunicación con ella.