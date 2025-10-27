Espana agencias

CSIF se concentra en los juzgados de Madrid para denunciar "el caos" por los Tribunales de Instancia

Por Newsroom Infobae

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se concentra hoy en los Juzgados de Plaza de Castilla para protestar por la supuesta "pasividad" de la Comunidad de Madrid a la hora de organizar la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, resultado de la nueva Ley Eficiencia de la Justicia, ha informado el sindicato enun comunicado.

CSIF, STAJ y UGT, convocantes de la concentración, han solicitado al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, una negociación real para las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) vinculadas a la implantación de la Oficina Judicial en los nuevos Tribunales de Instancia de nuestra región.

La Fase III de esta implantación abarca ahora a los partidos judiciales de Madrid capital, Getafe, Móstoles y Alcalá de Henares y la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia ha hecho caso omiso a las peticiones de las organizaciones sindicales a la hora de negociar la RPT.

Para CSIF Justicia Madrid, "la propuesta actual no garantiza la especialización orgánica ni la correcta organización del trabajo, dejando en el aire asuntos como funciones, dependencias y retribuciones".

Ante este escenario, CSIF, STAJ y UGT han decidido llevar a la calle sus reclamaciones para pedir a la Comunidad de Madrid una negociación que respete a los trabajadores y que "no sea impuesta de manera unilateral".

