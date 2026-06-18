De Larrea: El sábado será un partido completamente diferente

València, 18 jun (EFE).- El base del Valencia Basket Sergio de Larrea auguró tras la ajustada derrota (112-113) que sufrieron este jueves en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa ante el Barça que el sábado será un partido muy distinto.

"La realidad es que han ganado ellos y que van 0-1. Han metido muchos triples pero el sábado será un partido completamente diferente", auguró el vallisoletano.

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Además, dijo que están acostumbrados a remontar, algo que ya hicieron en los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos. "Somos maestros en esto y hay que ir ya a por el siguiente y pensar en el partido del sábado e intentar no llegar tan ajustados al final", apuntó.

"Es la final, estamos 50-50 y son pequeños detalles, últimos balones y últimos triples los que deciden", destacó. EFE