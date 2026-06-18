Pedro Martínez: No debimos llegar a la prórroga, podíamos haber defendido mejor

València, 18 jun (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó tras la ajustada derrota de su equipo ante el Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa que podían haber defendido mejor las últimas acciones del tiempo reglamentario para evitar la prórroga.

"No teníamos que haber llegado a la prórroga pero también hemos tenido una opción para ganar pero ahora nos tenemos que recuperar", destacó en rueda de prensa.

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"En el último minuto hemos entrado arriba y ha habido un parcial de 2-6 en el que seguro que podíamos haber defendido mejor", añadió.

El técnico dijo que deben pensar ya en el siguiente encuentro. "No debemos darnos por vencidos ni podemos caer en el desánimo", apuntó.

Pedro Martínez señaló que hay una parte de la derrota que es achacable a la calidad del Barça y que deben tratar de mejorar las otras.

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"Siempre en un partido hay acciones a mejorar de las que te acuerdas cuando pierdes, pero hay que darle valor al rival, que ha estado muy acertado en el tiro de tres. Hemos empezado muy bien pero después hemos tenido problemas en defensa, algunas cosas las hemos hablado y otras son por su talento", subrayó.

"Siempre hay cosas que puedes ajustar y seguro que hay situaciones que podemos hacer mejor, pero pasarán otras cosas. Hay que ver algunas cosas que podemos mejorar", concluyó. EFE

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